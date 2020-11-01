「警察拉人，司法放人」已成香港最大的「黑色幽默」。就以昨日審結的831灣仔暴動案為例，一名社工被告早前已因表證不成立當庭獲釋，餘下7人最終亦被裁定罪名不成立。理由是控方未能在毫無合理疑點下舉證，但細看判詞，實在令人忍俊不禁，佩服不已。

先看判詞怎麼說：「控方主要依據各人被捕地點、穿黑衣、多數人戴口罩、手套等裝備，其中兩名被告被捕前逃跑。但警方拘捕時，非法集結引伸的暴動已結束，純粹因被捕地點、衣着裝束和物品等證據，不能排除被告剛到來，未及參與暴動便被捕。法庭不應將穿黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結，服飾顏色是個人喜好，不能用以區分參與者。當晚情況並非香港常見現象，對於某些人而言或許是難得的歷史時刻，法庭不排除有人希望親身見證。若不希望被誤以為是暴動者而遮蓋容貌，可以理解；他們當然明白不能保證不會遇到暴力場面，帶備防護裝備亦無可厚非。」

哈哈哈，筆者第一時間想起周星馳電影《少林足球》的經典情節，主角與出名暴力和茅躉的球隊落場比賽時，有球員隨身跌出士巴拿和錘仔，他解釋「身為一個汽車維修員，有士巴拿和錘仔喺身，係好合理嘅！」是不是跟法庭判詞有異曲同工之妙呢？「作為一名良好市民，身穿黑衣和Full Gear出現在暴動現場，也是很合理的！」只是筆者也算是一名良好市民，卻知道暴動發生時，為免自招嫌疑和阻礙警方執法，絕對不應該置身現場「見證歷史時刻」；至於不想遇到暴力場面的最正常做法，就是遠離汽油彈橫飛之地，而不是帶備防護裝備上街。只能說，法庭真的做到了設身處地、易地而處的最高境界了！

由律政司檢控書錯漏百出，屢屢放生；到法庭慈悲為懷，最為被告設想，當知「犯法無罪，執法招辱」，在今時今日的香港也是無可厚非的！