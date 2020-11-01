美國總統候選人拜登及他的兒子爆出醜聞，涉及孌童、不倫戀、貪污、出賣國家利益等事，情節嚴重，消息即使未經完全證實，傳媒按理也應該作大篇幅報道。實際上卻不然，當地不少主流媒體避而不談，很多美國人對上述事情茫然無知。

剛公布的美國第三季國民生產總值，急增約33%，升幅創歷史之最，這消息一出，對總統特朗普競選連任理應大有幫助，但部分傳媒竟然也不予報道，或者只是作低調處理。美國媒體素來宣稱開放、公正，但今趟對拜登的偏幫近乎明目張膽，讓很多國際觀察家大表震驚。

今年3月22日，本欄發表了一篇文章，題為「金融財閥決戰特朗普」，該文最主要是推斷由10月中旬起到11月初，美國股市將有一輪跌浪。但在論述過程中，就揭示出金融財閥跟總統特朗普的這一場戰役，內文說：「一向有傳美國是由金融財閥幕後操控，在民主黨與共和黨兩面落盤，無論由哪一黨籍的總統掌權，他們都是最後贏家。但現任總統特朗普上台，卻是幕後玩家們少有的失算，他們深深不忿，矢志要在下屆大選中將此人扳倒。」

特朗普的行徑離經叛道，肯定不為金融財閥所喜，所以在今屆總統競選籌款中，拜登成了富翁，特朗普卻是個窮漢，究其原因，正在於此。而大部分媒體都是由財閥們直接、間接所控制，因此在選舉過程中，「揚拜抑特」就成了主流，一切對拜登不利的消息，往往就遭傳媒封殺。

這樣做不是太不公平嗎？呵呵，誰告訴你美國民主制度是公平的，你可別太天真！還是投注公司的老闆們精明，按他們最新開出的盤口，拜登勝出機會是六成，特朗普只有四成。說穿了，這些行家不是真的押注在拜登一方，而是押在一眾金融財閥身上。