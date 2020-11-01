舉頭三尺有神明，不認不認終需認。老朽講緊漢奸黎毒果報涉造假抹黑美國民主黨總統候選人拜登個仔亨特喺中國做生意嘅64頁文件。呢份涉假「情報」文件，發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫。香港及台灣嘅《蘋果日報》隨即發表聲明，否認曾委託任何人撰寫任何文件。

漢奸黎亦誓神劈願話件事佢由頭到尾都唔知情，同佢冇半條毛關係。其後又鬼拍後尾枕，話跟進事件後，發現其私人助理Mark Simon喺事件上有參與，其所使用嘅資金亦由佢嘅私人公司提供。漢奸黎就話因支付嘅金額只有10,000美元，所以毋須獲佢批准，壹淫媒亦發聲明與Mark Simon「割席」。一連串行動，莫非想證明漢奸黎不知情，事件係其私人助理自把自為？

Mark Simon同漢奸黎關係非比尋常，一句割席就想撇清關係？咪當讀者咁低B至得㗎！作為漢奸黎嘅私人助手，會唔會未得佢同意下就行事？何況涉及干預美大選？使嘅錢既然由漢奸黎私人公司提供，你話漢奸黎完全毫不知情，邏輯上完全講唔通！漢奸黎仲話佢一定為阿Mark做嘅嘢負責，亦不諱言此事對佢打擊很大，「因為同一個人嘅integrity（誠信）有關係，我唔會做呢啲咁嘅嘢」。漢奸黎講「誠信」，都真係比講「粗口」更難聽！條友當初夠話一世唔會賣《壹週刊》，否則做契弟！結果咪做咗正契弟到依家囉！毒果報造新聞做到畀人話除咗報頭嘅日子係真嘅，其餘全部假！佢仲好意思講「誠信」，難怪風癲月癡，水走山飛囉！

英國有媒體評論家指出，政客的說謊係一種本質，亦是一種習慣，之但係說謊有其自我顛覆嘅致命性，若然把講大話嘅人所說過的話全部兜起來，不難看出其欺騙嘅邏輯，或是大謊掩蓋小謊，或更大的謊言掩蓋更大的謊言，最後出現了謊言再扯不下去嘅困境！出了錢但不知情，你講我就信？