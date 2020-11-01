兩岸關係緊張，雙方近期的軍機飛飛飛，打的都是誅心攻堅仗，下一步會怎樣？據說北京將煞停「兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），這個協議由出台到現在10年屆滿，國台辦發言人馬曉光9月中在例行記者會上沒有明確回應大陸「會終止ECFA或願意續約」一問，但明確把ECFA與政治掛上等號，認為只有兩岸和平，才能夠順利執行協議。

這下好了，民進黨政府再也沒有模糊空間！近期台灣由所謂的總統府、陸委會到消息人士「放風」，都在重複一句話：ECFA沒有時限。但這明顯不是事實。事實是，按生效日計，今年9月ECFA已經屆滿，台灣輸往大陸的貨品，隨時都可能被大陸抽稅或者「打回頭」。

危機當前，台灣方面卻只顧向島內派定心丸，聲稱至今沒有接獲大陸終止協議的通知，更扯出世貿會員協議為自己的歪理背書，認為台灣損失不大。

是時候好好算一算這筆帳！ECFA經貿協議生效期是2010年中，大陸商務部指出，截至2019年底，大陸累計向台灣減免的關稅多達61.5億美元，折合近500億港元，可見，大陸向台灣的產品作出了多麼巨大的讓利。

上述統計早已曝了光，但台灣獨派及民進黨政府仍然扮失聰失明，更有人昧着良心誤導島民，謊稱ECFA的效用被誇大了，大陸即使真的煞停協議，台灣經濟也不會倒退十年八載，窮台？根本不可能。

這種謬論在台灣島內頗有市場，「又聾又啞」的人刻意忽略以下數字，大陸對台灣開放500多項產品，包括機械產品107項、石化產品88項、農產品18項等，去年按兩地的經貿往來，大陸比台灣「蝕底」得多了。

兩岸的距離愈拉愈大，只能說，一旦大陸「收遮」，後知後覺的台灣才會知道今天的幸福。