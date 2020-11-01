解決台灣問題，是和平統一還是武力統一，一直是很多人心中的一個疑問，但發展到今天這個地步，筆者或可以大膽地說，雖然沒有人喜歡戰爭，但觀乎近年台獨政權的行徑，對台論調已是改弦更張，武力統一台灣很大機會在不久的將來出現。

戰爭從來都是政治的延伸，但文明的社會一般來說都會盡最大的努力，去避免戰爭。當一個政治目標的價值和必要性，高於發生戰爭的代價，而這個目標又沒有其他可實現的手段時，戰爭作為一個能達成目標的手段，便會進入決策者的考慮之中。先說統一的目的，是實現中華民族偉大復興的一種必然階段。如果國家足夠的強大，豈能容許出現分裂割據？豈有不統一之理？當年清康熙大帝出兵收復台灣，正值國力上升的階段，與今天新中國成立71年的歷史節點非常接近。這是盛世如當下的領導人必須面對的問題，正如國家領導人曾多次說，台灣問題不能一代又一代地拖下去，而國內民情對加速解決台灣問題已漸漸按捺不住，這都是領導人必須面對的問題。

台灣問題長期成為美國牽制中國的棋子，美國利用台灣作為反共前沿陣地，軍事上作為不沉的航空母艦，政治上台灣敵對勢力對內地以及香港事務長期滲透和作亂。近日，國安機關「迅雷-2020」專項行動，打擊台灣間諜情報機關滲透活動，乃至去年反修例事件中台灣的黑手身影到處可見，這都是人所共知的事。

為了實現和平統一，過去幾十年北京曾作出不知多少努力和誠意，政治上曾提出遠較在港、澳兩地實行的一國兩制有更大的自治程度的模式，甚至經濟輸血以解當地經濟窘境。但自從兩岸服務貿易協議被台獨勢力推倒，再多的惠台政策，在台灣島內長期的反中台獨洗腦宣傳下，根本很難起作用。而年輕一輩又是所謂的「天然獨」，加上台灣島內僅有的統派政治力量不成氣候，要令台灣當局好好地坐下來思考兩岸如何統一的大課題，根本是天方夜譚。很明顯，如果將統一的時間表往後推，已經未必會事緩則圓，反而會增加統一後的管治難度。從近期的北京的種種部署，令人相信當局已啟動了武統台灣的準備，從《反分裂國家法》，到近日通過修訂的《國防法》，其中焦點是在第47條中「進行全國總動員或局部動員」的條件，除了主權、統一、領土完整之外，另加一項「發展利益」，這意味着台灣現時這種分裂狀態，如果威脅國家的發展利益，就算台灣當局不宣布台獨，主動出兵一樣也有法可依。

抗美援朝70周年，國家領導人引用毛澤東的名言「中國人民已經組織起來了，是惹不得的；如果惹翻了，是不好辦的。」這是溢於言表來警告美國。回顧美國與中國在韓戰和越戰交手兩次，他們也要折損嚴重和悻悻離場，今天中國國力和軍力發展到這個程度，美國人也不會做損人不利己的買賣。台灣當局的下場，本質與鍾翰林一樣，如果鍾是一張廁紙，台灣頂多就是抽水馬桶，美國抽盡最後一滴水後，最終也是淪為棄子。