世界視線：民調預測難作準　開票方知誰勝負

美國民主黨總統候選人拜登，至今仍在民調中領先競逐連任的特朗普，不僅在各搖擺州份的支持度佔優，連原本傾向共和黨的「紅州」亦演變成拉鋸狀態，然而人們在經歷過2016年的教訓後，都會不約而同地問：民調真的可信嗎？

正如有人指出，觀乎特朗普造勢大會的「墟冚」程度，可見特氏支持者的熱情仍然高漲。史丹福大學一群經濟學者日前在網上發表論文，估計特氏於6月至9月舉行競選集會期間，已導致超過30,000宗新冠肺炎確診病例，並造成多達700人死亡。這固然顯示特氏及其支持者防疫意識欠佳，但亦從側面反映特氏的集會仍然是「票房保證」，而且參與者當中不乏堅定的「死士」。

事實上，亦有民調機構唱反調，認為特朗普在中西部搖擺州份的支持度被嚴重低估。民調分析師指出，在一般人的認知當中，特朗普的支持者大多是沒有大學學歷的低下階層以及長者，加上特氏的施政被批評得體無完膚，令部分「沉默的支持者」羞於對調查員提及自己真實的投票取向。

這種現象，在過往的民調中的確曾經發生，特別是當名單中出現黑人候選人，民調受訪者為了「政治正確」，以免被人認為種族歧視，很多時會宣稱自己支持該黑人候選人，其實高支持度壓根兒就是「虛火」。至於在民調中故意誤導調查員以讓自家陣營打「告急牌」的情況，也時有發生。

當然，不管現在怎樣解讀民調，等到打開票箱，一切自有分曉。現在最值得關注的不是特朗普「沉默的支持者」，恰恰相反，那些過分張揚的特粉們會否輸打贏要才最令人擔憂。拜登競選團隊的巴士日前在德州遭特朗普支持者的車隊圍攻，期間一度發生碰撞，險象環生，最終拜登團隊被迫取消在當地的競選活動。對此，特氏不僅沒有呼籲支持者冷靜，反而在社交網站發表「我愛德州」，這讓人想起早前密歇根州的特朗普支持者持槍抗議社交禁令，特氏竟呼籲他們「解放密歇根」。有人擔憂選後美國將陷入內亂，顯然不是杞人憂天。