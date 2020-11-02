功夫茶：香港郵政虧損巨　不如摺埋免眼冤

「優勝劣汰」係自然界嘅規則，「負資產，冇得玩」則係營商規則。有果必有因，問候你娘親！香港郵政管理不善，咁多年來連年虧損，而且愈虧愈勁，睇怕即使狂啪偉哥都難起頭，更何況起死回生！

阿哥！香港郵政2019/20年度再錄得巨額虧損達3.6億元，該署就話本地郵件量喺過去5年累計跌幅已達20%，但主要運作成本如員工成本則持續上升，作為政府部門，需要審慎運用公帑喎。事實上，本地郵件量大幅減少，無疑係「致蝕關鍵」，亦證明香港郵政太倚賴「一般郵遞服務」唔掂；而即使開發電子商貿服務，之但係收入點解又一直停滯不前？唉！講來講去，咪又係經營不善，一係烏龍百出，不是搞錯就係遺失；二來服務差，成日畀人投訴，有口皆「悲」，整整吓，人哋就幫襯其他私人營運嘅速遞公司㗎啦！平過你又快過你，使命必達，你話香港郵政仲點會有運行吖？

好嘞，依家管理不善，食醉想嘔，又唔去禮賓府門口，搵着員工來搞，話為咗「止血」，立刻要推出瘦身縮皮4招，招招攞膽，尤其由本月開始，員工加班「補鐘不補水」！即係話員工今後做到星沉影寂都冇一毛錢收入，而只有汗水默默地一路流！香港郵務職工會已即時聯署聲明，認為有關政策違反公務員事務規例。

消息又話今年起嘅未來5年，都唔會增聘公務員職系郵差。此外，過去3年冇請過合約員工，未來亦要精簡。咁搞法，員工食個飯盒都冇時間，功夫茶建議索性叫員工喺頸處掛個大餅，一肚餓就咬嚟食！

仲有吖！過去唔需要派信嘅員工，今後冇呢支歌仔唱啦！佢哋一樣要負責派信，合約制郵差要收取郵箱信件，需持過去冇被配給嘅郵箱鎖匙及電子手帳。即係咁，部分之前唔需要派遞信件嘅公務員職系員工亦要開始派信工作。簡單講句，即係入得郵政呢個大門口，就要個個都係Mr.Postman！

講真，香港郵政搞到今日咁烏啄啄、任人將嘅田地，蝕到入肉見骨先失失慌話要瘦身止血，又話作為政府部門要「善用公帑」，好心慳啲啦！平時行政立立亂，又不思進取，服務差求求其其，依家陷入財困先攞員工祭旗，肥上瘦下，在上嘅太不負責任；至於在下嘅平時又係懶懶閒，蛇王吞POP乜都齊，依家先喊驚，遲唔遲啲呀！計功夫茶話，香港郵政流血不止，管理層與員工先來互扯貓尾，肉酸難睇，不如索性摺埋免得眼冤，反正大勢所趨，港人都習慣幫襯其他聲譽好嘅速遞公司，優勝劣汰，一如國泰港龍成為歷史，只能認命啦！