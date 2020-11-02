神州觀察：暴力傷醫出不窮　標本兼治解隱憂

中醫講求標本兼治，表面病徵要緩解，病源也要根除。內地醫患關係日趨對立，暴力傷醫事件層出不窮，早已演化成嚴重社會危機，堪稱隱憂處處，同樣需要實行標本兼治，雙管齊下解決問題。

廣州中山大學附屬第三醫院兩名醫護人員日前遭一名病患刀襲致重傷，後者其後跳樓自殺身亡。事發原因眾說紛紜，有指施襲者存在精神問題，過往曾於該院求醫，但對療效不滿意；亦有指事發當日排隊看診名額已滿，施襲者要求增加名額不果，從而情緒失控犯案，總之不管真相如何，悲劇及社會恐慌已經造成。

一段網傳視頻可見有人持刀追向數名醫護及保安人員，當中有人身上染有血漬；而據目擊者所講，兇徒當時是見人就砍，醫院大廳亂成一團，不知是否有更多人受傷。

而該段視頻中的一個情節亦引發輿論熱議，便是被追砍人群中的一名保安人員當時只顧自己逃命，避入房中，遭網友質疑「失職」；再從其身形來看，明顯年齡偏老，勢難抵擋兇徒，醫院當初為何不聘請青壯年人士來做保安？

從治標的角度來說，加強醫院保安力量無疑是重要一環，包括人員年輕化、武裝化，使其擁有保護民眾的能力，人手不足便多聘一些，就像面對不斷惡化的校園安全問題，須在附近多設治安崗亭、護學崗，盡可能提供更周全的保護。再就是刀具管制問題，鑑於醫院傷醫、殺醫惡性事件頻生，怎可讓人隨便帶刀入內？這方面大可倣效地鐵站、機場等公共場所設置安檢措施，以至需對院內手術刀具實行有效管控，避免被人「就地取材」。此舉短期來看或會令醫院乃至社會運行成本大增，但從長遠計絕對值得，畢竟每次搞出人命，賠償起來亦非小數目。

治標還須治本，譬如廣西蒼梧縣某小學早前發生的刀砍師生案，行兇者就是學校保安，叫人如何防範？但此人行兇動機卻值得留意，便是因工作上的矛盾激化導致，教訓可謂慘痛。同樣地，醫患之間屢爆衝突矛盾乃至勢同水火，又與醫院的服務質量、醫生是否保持職業道德等方面不無關係，有指本案施襲者或是因此前療效不佳而發難，過往有否找上門討過說法，院方又是如何處理的，都有待進一步釐清。

也有報道指，施襲者之所以精神有問題，是因過往在工作中受到不公對待引發，若然屬實，則與廣西那名保安一樣，有了更深層的行兇動機。此類現象又可歸類於「報復社會」範疇，表現形式亦更趨多元，像貴州安順的公交墮湖悲劇便是由強拆引發，人們在譴責暴行的同時，更需考慮到如何才能減少社會戾氣，及時化解矛盾與不公，而非將之激化、引爆。