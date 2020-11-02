中共黨員參與「治港」工作，如果不能光明正大、昂首挺胸，那麼港英餘孽治港、反對派亂港的局面就不能改觀，香港的愛國愛港陣營就難以壯大，一國權威就難以確立，中央全面管治權就難以落實，「一國兩制」走樣變形就很難糾正。

當年北京強調「港人治港」，很在意港人擔心的1997年後會是「京人治港」、「中共治港」，那時的北京對1997年後的「港人治港」十分信任，充滿期待。北京覺得自己並沒有管治一個資本主義現代國際大都市的經驗，而中國啟動的「以經濟建設為中心」、推行改革開放正在「摸着石頭過河」，非常需要香港，借鑑香港。「一國兩制、高度自治」的安排，亦只有港人才能擔起，因此那時的北京比一般港人更在意要不折不扣、小心翼翼的維護好「港人治港」，堅決杜絕「京人治港」、「中共治港」的「不良觀感」。

北京這樣做是完全正確、實事求是的，然而，事情的發展令人失望。第一，北京過高的估計了「港人治港」的能力，以為港人在資本主義制度下生活、工作、打拚多年，對如何管治、經營香港最有經驗和辦法，以為英國人早已傳授了相關經驗，建立了相關制度和規則，港人能夠管治好回歸後的香港，駕輕就熟。

而那時的「治港」港人則盲目狂妄自大，不知道自己是「金玉其外，敗絮其中」，管治香港，宏觀上決策不行，微觀上能力不行，眼界上坐井觀天，心態上抱殘守缺。這樣的「港人治港」，早就該被時代潮流、周邊地區特別是中國內地的發展淘汰。治港不注入中國內地人才精英新鮮血液，不融入國家發展大局和納入國家治理體系，香港只有死路一條。

第二，北京過低估計回歸後「港人治港」中蘊含的破壞一國兩制的反對力量。事實上，這股力量是和「港人治港」與生俱來的，要消除其破壞，最終要對「港人治港」作重大修理和調整，毛太祖說的攙沙子、甩石頭、挖牆腳是必須的。