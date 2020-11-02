《港區國安法》實施以來，許多暴徒爭相逃亡，有的投奔怒海，有的到外國尋求庇護，有的到美國總領事館叩門，可謂鼠竄狼奔，醜態百出。但也有人走投無路而故作鎮定，多案在身的漢奸黎依然不斷在網上唱衰中港，且公然勾結外部勢力為自己撐腰壯膽。按照他的說法，國安法實施後大規模示威不復存在，需要透過網上直播和交流引起國際社會關注。很明顯，這已有觸犯港區國安法中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」之嫌，為何執法當局視若無睹？為何任由一名嫌疑重犯繼續大放厥詞？

紀綱一廢，何事不生，只有在香港這種畸形的社會，漢奸黎之流才會如此囂張。政治黑金案被放生、佔中案不了了之、刑恐記者案初審脫罪、涉嫌違反國安法案迄無下文，不管漢奸黎涉及多少罪行，都能輕易脫身，彷彿擁有免死金牌似的。難怪他有恃無恐，在香港搗亂還不夠，竟想插手美國大選，幫特朗普打拜登。不過，這次他恐怕拜錯了菩薩，侵侵大勢已去，一旦拜登當選，且看漢奸黎如何向新主人跪地求饒。

最好笑的是，漢奸黎聲稱中央政府害怕香港成為西方文化的基地，影響內地人民，令他們效法港人爭取民主和自由云云。簡直是一派胡言，恰恰反映他幼稚無知，中國早已不是閉關鎖國的年代，中國人足迹遍及全世界，甚麼文化沒有見識過？憑香港這個所謂西方文化基地就想影響14億中國人，他是不是燒壞腦袋了？實際上，這些年中國人正是因為見識了西方文化的糟粕，認清了西方民主的虛偽，尤其是對比中國與歐美的抗疫表現，所以才更有自信，更堅定走自己道路的決心。

漢奸黎自以為擁抱西方價值觀，開口閉口民主自由，不過是鸚鵡學舌。西方那一套已瀕臨破產，他們還當成寶貝一樣在中國人面前賣弄，向中國人推銷，這豈止是無知，根本就是白癡。