廣府話中，法律訴訟又叫打官司，「官」字是指審案的法官，所有訴訟，無論甚麼級別或種類，都是由法官做裁決，法官說一便一，不容挑戰，輸了「打死無怨」，即使有上訴機制，到頭來又是另一位較高級別的法官審。

法官審案，號稱中立，亦真的需要公平公正，不能被自己的利益、個人喜惡或立場影響判決，但事實上是否所有案件都給予大眾公平的觀感？尤其是近一年來，涉及反修例示威風波案件，不少法庭判決都極具爭議性，例如涉及暴力的被告被形容為「高尚情操」，又或者是「優秀細路」，大眾嘩然，有人把法官標籤是「黃」是「藍」，更有人往司法機構投訴法官立場偏頗，但實際有用嗎？基本上這種投訴極難成立，所以一宗又一宗爭議性判決出現，市民徒嘆奈何。

例如8男女被控去年8月31日在灣仔參與暴動，社工陳虹秀早前因表證不成立獲釋，餘下7人在區域法院審訊後，法官沈小民裁定全部暴動罪名不成立。這次判決立時成為全城焦點，矛頭直指沈官。他的判詞有不少論點都是對示威者有利，例如強調不應把穿黑衣者隨意視為參與暴動或非法集結，穿白色或其他顏色的人都可參與暴動；被告逃跑不代表有份犯事，可能是因當時社會環境而對警方產生恐懼，並非一定是畏罪。總而言之，法官心中一把尺，直接決定了今次判案的走向。

不少人相信，如果這案件換了法官，判決可能截然不同。這並非任意猜測，而是大家有眼見，多宗反修例案寬緊尺度不一，有些法官對警察口供百般質疑，有些對警員作證深信不疑。到頭來放生或坐監，都好像賭彩數。覺得不公道，要靠律政司上訴？連控罪都寫錯，檢控甩漏多多，若不是低能，便是有內鬼故意放生，作為被告，惟有求神拜佛遇上合「顏色」的法官，給自己一條生路。