香港人喜歡趁熱鬧，很多時參加活動都是一窩蜂，好像別人參加自己不參加便會掉隊，有人說這是怕蝕底的心理。最新的趁熱鬧例子是留港度假（staycation），原意是指因檢疫的種種限制，赴外地的航班銳減，加上來回各有10多天的檢疫隔離要求，到外地度假極不方便；酒店業界因沒有旅客來港入住，客房丟空，沒有收入，於是推出特別廉價優惠，吸引本地市民用極低價錢入住酒店享受度假感覺；各旅行社也努力向舊客推銷這些項目，有些收費之低，連顧客都不敢相信。

例如只要花1,000多元便可入住5星級酒店一晚，還包兩位客人3餐。平時去這些高檔次酒店單單吃午、晚兩頓，便遠超過這1,000多元了。有些檔位較次的酒店，同樣住宿一晚加3餐的「套餐」只不過幾百元，收費廉價得不可置信。業界初時推出這些留港度假的酒店「套餐」，有業內人士不予看好，認為本地居民人人都在香港有居所，為何要去酒店住宿一晚？況且疫情之下，酒店的餐廳要遵守禁聚令，限制顧客人數，每張枱要保持一定距離，顧客也吃得不暢快，預計反應一定欠佳。

留港度假推出市場，結果眾所周知，優惠項目大受歡迎，聽說有人逐家酒店光顧，享盡優惠；有些年輕人特別租住酒店房間開生日派對，弄到烏煙瘴氣，被酒店罰清潔費，有酒店更立即限制客房人數，避免觸犯禁聚令；也有人認為如此機會難逢，趁機一試，享受一下豪華酒店的服務。

據酒店業主聯會表示，中秋及「10‧1」4天假期，因為市民參加留港度假，整體酒店平均入住率有六到七成，部分高檔及度假式酒店入住率有七、八成，個別酒店甚至達到九成入住率。當然，期間房價特廉，他們認為留港度假無法成為酒店業主要收入來源，因為減價幅度太大，酒店實際無甚收益，這些優惠只是旺丁不旺財。酒店業界的看法則是，留港度假的作用，不過是在當前困境之下，酒店可以得到起碼收入，用以支付部分工資及各種經常性開支，目的是把虧損減低。要酒店全面恢復正常運作，只能等待政府解決通關檢疫問題，否則酒店業被迫繼續做本地市場生意，苟延殘喘。

另一針對本地顧客市場的留港度假「節目」是飛機本地遊（flycation），已有兩間航空公司推出，專飛香港及鄰近地區上空，飛行個多小時，在空中繞一圈便回航降落。初時很多人都不看好，飛機座位講不上舒適，港人習慣乘坐飛機外遊，怎會稀罕花幾百元一嘗這些玩意？豈料推出後反應不錯。想不到外遊停頓，留港度假「節目」竟成出路。