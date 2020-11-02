美國佬和本港反對派，最愛掛在嘴邊的是中國滲透別國內政，特朗普便不下多次指出中國干預美國總統選舉，明言若拜登當選等於「中國擁有美國」。其實，來說是非者，便是是非人。外界看不到中國干預美國大選的任何證據，反倒曾獲特朗普點名「黎智英被捕是可怕的事」的漢奸黎和旗下爛果報，捲入干預美國大選疑雲卻是彰彰明甚。

早前網上流傳一份美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件，可能涉及造假，發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫。爛果報先是矢口否認，漢奸黎其後卻承認助手Mark Simon有份參與，所用資金亦由他的公司提供。東窗事發後，Mark Simon漏夜辭去漢奸黎私人助理職務。

嘿，漢奸黎和Mark Simon是甚麼關係，全世界都知，佔中前夕被揭出秘捐4,000萬元黑金醜聞，漢奸黎正是透過Mark Simon向反對派獻金；去年漢奸黎獲美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧接見，Mark Simon也有份穿針引線。今次的抹黑拜登兒子事件，由Mark Simon參與，動用的10,000美元資金也是來自漢奸黎私人公司，現在才來劃清界線扮作全不知情，有可能嗎？有人信嗎？

事實擺在眼前，漢奸黎不僅為美國而戰，直情是為特朗普而戰。這就難怪，由他本人到爛果報再到一干反對派網媒喉舌，皆出盡吃奶之力日夜吹捧特朗普，將侵侵描繪成打倒「中共」的救世主、正義之士、超級英雄。觀乎全世界，能如此罔顧事實肉麻力撐侵侵的，只有香港和台灣兩地而已。漢奸黎、蔡英文、特朗普政府三者是甚麼關係，不言而喻。

當然，爛果報老作造假已是人所共知的事，今次涉嫌干預美國大選，只是將其齷齪進一步表露無遺罷了。一旦拜登上台，漢奸黎會否淪為美國棄卒，抑或來一招華麗轉身向拜登表忠，不妨拭目以待。