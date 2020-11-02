一家一國的盛衰興替，從來都是有迹可尋，且看領導者的心量、氣魄如何，你便可以推知一、二。一個綿衍百載、田連阡陌的大家族，它的一家之主，自然該有一家之主的風範，不會如街邊小商販般斤斤計較，更不會像鄉間長舌婦般尖酸刻薄，如果會的話，恐怕就是家族沒落的先兆。

今日英國、美國的衰落不是由來無因，兩國表面上仍是大國，但領導者早已失卻了大國元首應有的風範。當一個人的氣度、心量只配管理一間雜貨店，你卻叫他去經營一個大集團，可以預見，這個集團必將一日一日地萎縮，說不定到哪一天，就會萎縮成一間雜貨店。

2015年，中國領導人到英國訪問，或許是兩國對禮儀細節的理解不同，因而有少許誤會。翌年，英女王會見英國接待團時，竟然對着團員說，當日他們要承擔招待中方的工作，是走了霉運。堂堂大英帝國女王，為區區小事而在背後如此數落客人，儼然是小人所為。

或許英女王心裏明白，今日自己的帝國搖搖欲墜，跟人家比，幾乎樣樣不如，唯一剩下的，就是自以為高人一等的英式禮儀還可以自慰。嗚呼！且看這位白金漢宮主人，似乎愈來愈像魯迅筆下的阿Q。

至於特朗普，如果你不知道他是美國總統，單看說話和行為，大抵會認為他是在小劇場上表演脫口騷的一個糟老頭子。美國權力榜上排行第二的國務卿蓬佩奧就更不濟，他跟中國相爭，鬥不贏，為了洩憤，竟在社交網絡上載一張小狗擊倒維尼熊的照片。大抵他認為維尼熊代表中國領導人，自己則是一隻英勇的小狗，他要用這種精神勝利法來療愈心靈，未免太可堪憐憫！

一葉落而知天下秋，觀乎英、美領袖這副德性，你怎能不為他們國家的前途而憂？