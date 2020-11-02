在香港做鼠輩有運行，這是日前老朽在此的感嘆！果不其然，在香港，若然是黑衣暴徒，遇上仇警嘅裁判官，咁你真係有運行，因為根本毋須辯護律師，個判官會為你巧辯，譬如想「見證歷史時刻」啦！又或者「逃跑或因驚差佬」啦，諸如此類！而做老鼠一樣有運行，譬如食環署監管外判清潔嘅承辦商，服務表現捧蛋嘅一樣中標，得到佢去滅鼠囉，做老鼠嘅鼠輩，想死都幾難！

呢，新冠肺炎疫情嚴峻期間，多個公共街市爆疫，同時被揭鼠患嚴重，食環署曾經煞有介事封街市，又進行深層清潔消毒和密集式滅鼠，老鼠即使有金剛護法，睇怕都難逃一劫啦！誰知本報日前直擊多個街市，發現啲老鼠仲更加活潑！嗱！好似紅磡街市啲老鼠竟不分晝夜追逐，檔販形容鼠患如「死症」；荃灣及黃大仙區街市亦未見改善，老鼠晚晚如穿花蝴蝶，忙得交關！

點解鼠輩有運行？專家指街市鼠藥不足、放錯位置，批評食環署只着重門面工夫。亦有立法會議員指大清洗未見成效，老鼠愈滅愈有，皆因部門「日日白𢭃人工，等收工」。而申訴署日前狠批食環署監管求其，令鼠輩可以橫行無忌！

食環署資料顯示，去年鼠患參考指數為4.2%，為過去10年最高。之不過，2010年嘅鼠患參考指數僅1.5%，9年間升幅近3倍，近6年嘅鼠患參考指數均高於3%，反映近年鼠患問題不減反增。

老朽唔知鼠輩有冇鼠判官為其開脫「不能被消滅」嘅原因，譬如「見證香港成為大鼠戊肝世界第一」，或者「成身黑色點解就要被滅亡？」「黑色可以係黑材料，又可以係黑色幽默，可塑性甚高，所以鼠輩係唔應該被濫殺！」而「黑暴」自然係「美麗風景線」！所以，我哋唔應該指摘政府滅鼠不力，食環署亦非養懶人，而係有「好生之德」！香港幾好都有，做黑暴或老鼠，點捨得走！