美國總統選舉的結果快將揭盅，誰主美國，對未來的中美關係及兩岸政策影響極大，選戰期間，尋求連任的特朗普一再打台灣牌，更拋出「美國可以完全與中國脫鈎」的恐嚇句；又有美媒及智庫放風，指美國會官方承認台灣……結果，選戰快將落幕了，美國並沒有觸碰對華政策的紅線，這無疑是中美關係一個巨大信號。

特朗普熱衷打台灣牌，4年前當選未幾，他便與台灣的蔡英文通電話，被台獨派系大肆炒作；今年8、9月，美國又先後派出衞生及公共服務部部長阿薩爾、國務次卿克拉奇訪台，後者被指是多年來美國訪台最高級別官員；隨後又有媒體報道，美國或會直接官方承認台灣，讓北京沒面子，把台灣牌打到盡頭。

傳言說得天花亂墜，美國軍艦、軍機又頻頻在南海做騷，兩岸關係在美國大選前進入了1996年台海危機以來最緊繃狀態，連兩岸火併、中美開戰都有許多人擔心起來。美國兩個候選人，到底為了總統寶座能做到哪一步？會不會真的押上中美關係、狂打台灣牌兵行險着？

如今，投票日將至，兩名候選人都沒有押上足以動搖中美關係的絕招，在官方承認台灣、軍艦駐台防守等極度挑釁措施的紅線前行人止步！

美國政客沒有瘋到底，為了一屆總統任期而觸碰北京的紅線，這無疑為中美下階段修復關係鋪了台階，也把台獨的氣燄澆熄了大半，近日連最激進的台獨派系也開始底氣不足，對所謂美台建交議題再不敢放肆，甚至有民進黨官員直言不會推動美台建交一事，台獨派心驚膽戰可見一斑。美國縮了，台灣蔫了！過程中當然少不了解放軍軍機軍艦在南海以至台海的壓力，更少不了北京領導人宣示「中國人是惹不得」的心戰效果。

世界局勢豁然開朗了，希望中國人可以在新常態下按自己的步驟下棋，而不是被拉着與人過招。