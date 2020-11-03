正論：廢官禍港百毒侵　除惡不力群魔舞

群魔亂舞，百毒纏身，特區殆亡，禍起廢官。新冠肺炎疫潮又惡化，防疫措施出現漏洞，出現度假酒店群組。無能政府不單止抗疫不力，其他管治方面都是令人失望透頂，從法治到疾病防治俱崩壞，令到亂臣賊子有機可乘，四處作亂，病毒鼠患肆虐，特區如中百種劇毒，樣樣都可以致命。

毒蘋果荼毒港人，壹傳媒黎智英利用旗下刊物如《蘋果日報》鼓吹反中亂港，煽動市民上街，官媒怒轟黎為叛國禍港四人幫之首。美媒日前更踢爆，網上流傳一份涉造假抹黑美國民主黨總統候選人的文件，有企圖干預美國大選之嫌，發布者聲稱由《蘋果日報》委託撰寫，黎智英承認其助手Mark Simon在事件上有參與，他所使用的金錢亦由黎的私人公司提供。議員及學者痛斥《蘋果日報》為傳媒敗類，質疑黎智英有份參與事件，嚴重損害公眾利益。

黎智英惡行滔滔，卻有司法保護傘包庇，屢獲放生，歷經非法佔中及黑金捐獻，一直以來逍遙法外，直到今年才官司纏身，但依然未有入罪，刑恐記者更無罪釋放，令人質疑法治何在？黎現時面對4宗刑事檢控，6項與非法集結相關罪名，儘管有案在身，但他有恃無恐，在今年6月4日不理會警方反對，仍出席支聯會在維園舉行的悼念六四事件31周年燭光晚會，涉及煽惑他人參與未經批准集結，案件今日在區域法院首次提堂。各界非常關注案件進度，希望黎早日受到法律制裁。

還有議會亦像是中了劇毒，泛民主派議員與黎智英是一丘之貉，多人涉及非法集結，包括黎有份的案件，他們更在議會拉布搗亂，令到神聖議事廳變成鬥獸場，7人日前因涉及違反《特權法》被捕，昨日再有許智峯被拘。泛民這幫人因為有律師及資深大狀撐腰，經常玩弄法律程序，最近申請司法覆核，要求撤銷裁判官批准警方搜查他們手機的手令，雖遭原訟庭駁回，但在訟費方面死纏不休，亦遭法官駁回申請。反對派雖然有法律專才，但邪不能勝正，而且政府有足夠人力物力資源，不應該懼怕法律挑戰。警方更應該迎難而上，把握機會搜查相關人士的手機，順藤摸瓜，找出罪證。

反中亂港毒未能遏止，演變成港獨，尤其是學生及年輕人中毒極深，《港區國安法》實施後，不少港獨組織例如香港眾志紛紛偃旗息鼓，而解散香港分部的學生動源，其前召集人鍾翰林，涉嫌在法例實施後仍在社交平台上宣揚港獨，涉違反《港區國安法》被控分裂國家罪，日前被押法院應訊，與他同時被捕還有兩人，另外四人前往駐港澳美國總領事館要求庇護，慘食閉門羹。早知今日，何必當初？

面對亂黨及港獨氣燄囂張，司法及執法部門都未能除惡，尤其是律政司更顯得無力抗衡，多次出現檢控甩漏，更懷疑有內鬼故意放生黑暴，反修例案檢控及入罪率偏低，法治不彰，治安沉淪。南亞假難民滯港四處作惡，黑幫大毒梟「上海仔」郭永鴻棄保潛逃多年，未被引渡，遙控販毒等嚴重罪行，政府竟然奈他不何，海關近日在青衣檢驗一個貨櫃時，偵破歷來最大宗水路販運冰毒案件，並檢獲逾500公斤市值約2.98億港元懷疑冰毒，數字驚人，更恐是冰山一角。美國民意調查機構發表的「2019年全球法律和秩序指數」顯示，香港的排名由2018年的第5位，暴跌至去年的第82位，而競爭對手新加坡則名列首位，香港評分只得76分，較平均的82分還低，治安實在去到岌岌可危的地步。

毒禍猖獗，廢官難辭其咎，而疫禍及鼠患，是人禍大於天災，矛頭更是指向衞生部門失職。抗疫不力，新冠肺炎疫情反反覆覆，令到香港遲遲未能通關，經濟反彈無期，食物及衞生局責無旁貸。而其管轄下，食環署出名多蛇王偷懶，令到市區衞生情況每況愈下，香港變成臭港，街市及屋邨成為老鼠樂園，大鼠戊肝是全球首發及最嚴重地區，最近又爆出第十四宗個案。公共街市進行大清洗後，鼠患問題仍未解決，醫學界擔心新冠肺炎、冬流感及鼠患三疫齊襲，到時香港死得人多。

解鈴還須繫鈴人，造成百毒群魔侵害香港，最主要是因為廢官無能，若果要解毒救亡，政府機構必須大改革大換血，像律政司司長鄭若驊這種尸位素餐，避政塞責，誠信破產的高官絕對不能留低。要留廢官，就不要奢望可以留住港人。良禽擇木而棲，不少市民都對這個政府感到絕望，紛紛部署移民遠走他方，以免無辜受到廢官敗政毒害，性命不保。若有得選擇，有誰捨得離開家園到外國做二等公民？香港人的悲哀，千言萬語說不完。