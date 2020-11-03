功夫茶：樓市辣招不撤除　香港經濟如死水

審度時宜，慮定而動，天下無不可為之事。古人這幾句話強調做事要有謀略，一本通書不能讀到老，要打破不合時宜嘅思維定勢。嗱！政府喺2010年底首次推出樓市辣招，不過樓市仍如斷線風箏，升勢不止，結果其後多次加辣，之不過，10年來樓市翻咗唔知幾多番，政府卻仍然未能審度時宜，不撤辣是否適得其反，大家有目共睹！

唔做唔錯，少做少錯，向來係碌碌無能港官嘅施政主旋律。經過咗咁多年，庸官卻仍然埋首沙堆，無視一施10年嘅樓市辣招，係時候要作出調整喇，否則香港樓市太多辣招，將二手市場綁到實一實，更適逢依家經濟凋敝，政府仲唔喺樓市減辣撤辣，釋放民間財富，則經濟必如一潭死水，萬劫不復！

呢，本港經濟喺黑暴示威衝突及新冠肺炎疫情下受到重創，加上中美貿易戰衝擊，廢官仲係頭岳岳、四圍踱，仍未有意撤銷壓抑樓市嘅辣招，香港點會有運行吖！阿哥，人家新加坡亦為了壓抑樓市而推出辣招，眼見疫情持續重創經濟，因時制宜都果斷逐步撤辣以激活經濟，啊！係嘞！唔好忘記，星洲仲冇黑暴影響社會動盪添！

眼見政府「保就業，撐企業」唔掂，而政府又實牙實齒話唔再推出第3輪保就業計劃，美其名「穩經濟需審慎行事」！廢官未噏完，經濟寒冬已然迫在眉睫，市民、工商界、學者、議員、本報等無不異口同聲，促政府盡快撤辣！有政治團體已去信財爺陳之以大義，要求政府逐步撤辣，優先為非住宅物業，尤其針對工商業舖位推出減辣措施。事實係受到疫情影響，經濟重創連帶工商業舖位價格下跌，不少中小企業需要加按，而非住宅物業印花稅高企，導致舖位亦難以轉手。

阿哥，面對如此多不利因素，唔少中小企嘅營運資金早已乾塘，除了遣散員工索性執鬼埋，本港失業率又點會唔一再創新高吖！至於手上有資產嘅東主，首先會向銀行尋求抵押物業貸款。依家辣招一大堆，綁手綁腳，借錢又難，賣樓套現更難！喺如此水深火熱下，政府逐步減少工商業舖位辣招正係時候，而且減辣、撤辣又不花政府一毛錢，既可避免經濟繼續下滑，同時支援中小企，比派錢資助更立竿見影，政府又何樂而不為？

學者亦建議政府逐步撤辣、分階段進行相對合理；樓市辣招影響樓市運作，導致持有物業嘅市民憂慮「賣咗後買唔番」而不敢買賣；若逐步撤除辣招，鼓勵手持多個物業嘅市民放貨，可令二手樓有番生機。一句到尾，樓市撤辣，讓市場自由運作，吸引外圍資金進入樓市，激活一潭死水嘅經濟，否則等到個個冇飯開，廢官屆時先眼濕濕扮憂鬱，恐怕都保唔住烏紗帽矣！