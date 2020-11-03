世界視線：白宮選戰主浮沉　參眾兩院度陳倉

決定美國前途何去何從的總統選舉，即將於當地時間周二舉行。雖然民主黨候選人拜登在民調中仍佔上風，但基於上屆選舉希拉妮贏了民調卻輸了選舉的教訓，今年支持他的美國媒體和輿論也就變得更為審慎。激烈的總統選戰亦掩蓋了另一個重要大選戰場：民主黨人正全力爭取參眾兩院控制權，拜登勝則該黨全取白宮和國會，但若是特朗普連任，則民主黨亦可在未來4年利用盡佔國會的優勢，把他牢牢圍困在白宮之內。

今年的白宮之戰是一場路線之爭，如果民主黨的拜登勝出，則美國對外會重回全球化道路，重新與國際盟友鞏固夥伴關係，並繼續在國際組織中扮演領導角色；對內則壓制白人極端右翼的冒起，推動多元文化以紓緩族群矛盾。相反，若特朗普連任，美國將陷入持續的動盪，並波及全球。在美國國內，非洲裔、西班牙裔等主要少數族裔的離心傾向將更為明顯，與白人極右翼組織的對抗加劇。歐美及亞洲各國領袖亦必須要接受一個現實，就是未來4年各國仍要活在「美國優先」的陰影下。

特朗普與拜登的意識形態南轅北轍，其實也反映了美國社會及民意的嚴重分裂。兩人在競選最後關頭不約而同主攻賓夕凡尼亞州，就是因為該州的投票結果將反映白人勞工階層的取向。這個組群究竟是支持拜登的族群團結主張，還是支持特朗普充滿對抗色彩的美國優先路線，不僅將左右今次白宮選戰，亦會決定美國的未來。而共和黨控制的參議院，趕在選舉前8天通過任命保守派的巴雷特為最高法院大法官，也從側面說明共和黨預判投票結果非常接近，必要時將透過以保守派佔大多數的最高法院來定奪選舉結果。

除了白宮選戰的不確定性，共和黨的另一個擔憂是參眾兩院同告失守。共和黨在參議院已維持了6年的優勢，亦因此得以在選前通過巴雷特的大法官任命，但民調普遍顯示形勢將會扭轉，連特朗普近日亦表示，共和黨可能輸掉參議院。反觀民主黨，要麼全取白宮國會，要麼佔據國會圍堵白宮，任何一個結局都足以令特朗普頭痛。