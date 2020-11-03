神州觀察：人口普查遇騙局　加強防範免受損

騙子總是無處不在，無孔不入，譬如內地時下正在進行的第7次全國人口普查，就讓一些不法分子有了可乘之機，各種騙局和陷阱令不少市民上當受騙。加強防範打擊騙案既是政府的責任，民眾也有義務主動提升防範意識，盡量減少無謂損失。

江蘇蘇州常熟市近日有騙徒冒充人口普查工作人員，以調查為由向市民發送手機短訊，有人不虞有詐，按照要求登入指定網站，並如實填寫了個人身份證號碼、銀行卡號、手機號碼等，連收到的手機驗證碼也照填不誤，誰知隨即收到轉帳短訊，顯示其銀行帳戶已被轉走1,800多元人民幣，始覺受騙，忙報警求助。事實證明，該市民的遭遇並非個案，單是常熟市最近已現逾50宗，涉額近240萬元之多，情況不容小視。

國家反詐中心提醒民眾，人口普查完全免費，過程中絕不會涉及任何轉帳問題，各地警方近期亦頻密發布緊急提醒，強調人口普查既不收費，更不會向群眾索要支付寶、個人銀行帳號及密碼、驗證碼等，雖然所列事項巨細無遺，卻也反映出各地相關騙案應該十分氾濫。更甚者，既然事件中有那麽多民眾受騙，是否說明當局的緊急提醒來得太遲，在人口普查展開之前就應將各種防範細節宣傳到位？

換言之，民眾若是對實施人口普查的具體操作流程了然於心，也就不會出現接二連三上當受騙的狀況，尤其在免費還是付費這類關乎到民眾切身利益的問題上，少不了要精打細算一番，總之沒人喜歡爽快掏錢，更不願糊裏糊塗付錢。如今雖說不法分子的行騙手段愈來愈高明、複雜，愈發叫人防不勝防，但有這麽多民眾輕易被騙，還是有些出乎意料；始終事件是由人口普查引發，這就更要求當局需在事前做足工夫，譬如充分發揮社區作用，平時多作人口普查知識普及推廣和反詐騙宣傳，渠道包括建立業主群組或上門服務等，切實提升公眾的防騙意識與能力。

當然，從保護自身利益角度出發，廣大民眾也需主動留意學習，多關注社會資訊，防範騙局。譬如一年一度的「雙11購物節」到來之際，深圳寶安再有女子遭遇到購物退款騙局，對方打電話自稱是速遞公司職員，自己也就信了，並將對方加入網絡通訊軟件，一五一十將個人身份資料、住址、手機號碼、銀行卡號、驗證碼等訊息盡數提供予騙徒，結果又被轉走5萬元。

老實說，每次出了這種事，也不能全賴政府監管失職，自己還需多留些心眼才好，按說有些問題純屬基本防範常識，民眾必須有所掌握，尤其關係到錢的問題，若總是想也不想就掏給人家，豈不是在鼓勵更多不法分子加入行騙隊伍？