內地有些人誇言中國可以替代美國。這種豪言壯語沒有甚麼依據，卻會帶來誤導。中國替代美國的先例是美國替代英國，可是美國怎樣替代英國呢？

美國的領土遠大於英國本土，美國立國便致力用戰爭來擴張。19世紀裏，割據當時墨西哥一半土地，吞併佛羅里達州，收購阿拉斯加，佔夏威夷，收納菲律賓等海外殖民地，規模可比大英帝國，後者主要依靠印度。美國是歐洲的移民樂土，人口增加迅速，紅利龐大。19世紀末還有眾多土地可供殖民開拓，資源豐厚。在20世紀前經濟和製造業規模已經超越英國，而且孤懸海外，不受歐洲列強爭霸所打擊，歐洲愈亂，美國出口歐洲愈有利。

英國之敗，敗在戰爭，兩場世界大戰把帝國資源完全消耗，而且英國承擔着兩次大戰盟軍的支出。二次大戰初期，英國已要變賣幾百年積累下來的資產，甚至連海外軍事基地也以租借形式出賣給美國，結果不得不向美國舉債。一次大戰欠美國的債，到2015年才消除帳目。二次大戰的債，則至2006年才還清。

從一次大戰戰後，美國發戰爭財，英國消耗，美國才從國際負債國轉為債權國。二次大戰中，英國為了爭取美國資助，甚至把國防技術全盤向美國轉移，戰爭亦掏空了家底。而戰後美國推動的民族獨立，也把英國的殖民地獨立脫離英國，英國回復至小英倫三島，英國的海外勢力，以及歐洲列強的殖民地，也盡歸美國勢力。

今天，美國經歷多場戰爭，本國沒有受到打擊。即使外貿財政出現龐大財赤，美元地位沒有黃金抵押，也還通行天下，美國還可以吸納全球的資金來填補國內的赤字。單憑美元和國際金融控制，以及全球布局的軍事力量，美國的霸權還未崩潰。作為美國最大的債權國──中國、日本和英國，還是既恭且敬，不敢對抗。此所以美國在上世紀70年代以來走上衰落，卻仍可打垮日本、蘇聯，乃至歐盟的政經挑戰。

美國經濟超越英國，還需兩場世界大戰，五、六十年的時間才真正取代英國，1956年蘇彝士運河事件，美國是威逼利誘，加上國際貨幣基金組織的停止貸款威脅，迫使英國放棄蘇彝士運河以東的領域，也即是放棄一直的霸權。

今天中國剛在經濟規模上超越美國，怎可奢言取代美國呢？中國要警惕的是會否重蹈日本、蘇聯、歐盟的覆轍。現時世局正像兩場世界大戰的中間時期，群雄競爭，但是美國的勢力大於當年的英國，美國會否如英國一樣因戰爭而衰落呢？這還有頗長時間。