香港區院法官沈小民日前裁定去年831灣仔暴動案的7名嫌犯「罪名不成立」。這類「暴徒暴亂、警察拉人、律政司告人、司法放人」的鬧劇屢屢發生，社會大眾強烈質疑，卻又「屢禁不止」，且變本加厲。

這說明特區政府「止暴制亂」徒有其表，反中亂港的社會能量屢被保護，一有機會便會捲土重來；說明香港司法中人在涉及有政治背景的罪案中，某些人的政治立場已赤裸裸的凌駕法律之上，法律成了「政治玩物」；說明司法改革確乎刻不容緩，否則香港的法治將繼續深受破壞，「一國兩制」的根基將受摧殘，對《港區國安法》的實施也有重大影響，隨時因這些「鬧劇」而成為空文廢紙，兩制架空一國。這樣的「鬧劇」已經上演了一幕又一幕，是可忍，孰不可忍！

一直以來，中央對這種狀況十分容忍、啞忍，對他們使用法律武器達到政治目的之行徑，到了「視而不見，裝聾作啞」的地步，不敢出聲，毫無作為，生怕被他們反咬「損害法治」。朝廷的軟弱令他們驕橫自大，也令他們以為只要「無懼壓力，堅守獨立」，就可以永遠「獨大」，就可以讓他們的「獨立王國」堅固永遠。然而，他們似乎忘記了這個世界上有「敬酒不吃吃罰酒」這回事，現在由他們的惡劣表現逼迫而來的「司法改革」就是「罰酒」，朝廷要下決心讓他們吃下這杯「罰酒」。

他們這些人對司法改革是「怕得要死，恨得要命」的，對要求他們「檢點政治立場，勿操弄法律」是「怕得要死，恨得要命」的；對要求他們具有國家意識，效忠中華人民共和國、香港特別行政區是極力抗拒、諸多不滿的。其實，若是他們心中沒鬼，若不是因為他們的政治立場走火入魔，要與「國家意識、國家效忠」對着幹，何需害怕呢？何需抗拒司法改革呢？

香港司法改革的核心內容之一，就是要讓司法中人必須有正確的國家意識以及自覺的國家效忠，這些都必須在辦案中體現出來，不合格者要被調整也。