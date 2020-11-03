近日兩單司法新聞又引起社會極大爭議。一單是法官批評律政司處理反修例案件檢控粗疏，控罪甩漏；一單是8名涉及831灣仔暴動案的被告全部獲判無罪。兩件事性質不同，卻達到了同樣效果：警察拉人，司法放人。

先說前者。法官指自己處理過4宗公眾活動案件，發現每宗都出錯，出錯率達百分之一百，難怪他質疑律政司為何容許錯漏百出的案件交到法庭？這種質疑絕非無的放矢，律政司是港府負責法律事務的最高機構，擁有眾多法律專才，處理任何案件理應異常嚴謹，不允許絲毫犯錯。但事實恰恰相反，律政司不僅經常出現低級錯誤，部分反修例案件更是百分之一百出錯，原因何在？唯一解釋就是有人故意搞鬼，曲線放生暴徒，可見律政司裏面確實充斥無間道。早前有檢控官出版「黑暴秘笈」教青少年逃避刑責，已足以說明一切。

再說後者。8名涉及灣仔暴動的被告無一入罪，本已不可思議，法官的判決理由更是令人嘖嘖稱奇。他指當晚對某些人而言或許是歷史時刻，不排除有人到現場是為了見證，若將穿黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結，有機會冤枉無辜的人，做法危險云云。法官大人將暴動稱為歷史時刻，被告全副裝備則是為了見證歷史時刻，這種想像力實在太豐富了。按照如此邏輯，豈不是所有參與暴動或非法集結者都可自稱歷史見證人？

香港問題千頭萬緒，司法亂象正是所有問題的根源。有位退休裁判官指香港法官大多恐共反共，八成半是黃色立場，顯然不是沒有根據。英國人撤退前埋下無數地雷，各個領域都布下暗樁，司法界尤其如此。這些地雷不清除，司法亂象就不可能消失，「警察拉人，司法放人」的鬧劇還會陸續有來。7名反對派政客涉嫌觸犯立法會「特權法」而遭極速檢控，當局的動作不可謂不大，但結果恐怕又是高高舉起，輕輕放下。