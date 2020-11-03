中美乃世界兩大強國，香港的反對派不自量力，竟然企圖在這兩大國頭上攪局，實在癡心妄想。反修例示威潮引發黑暴，希望逼迫政府一舉奪得管治權，到頭來還是一場空，只是製造了混亂，未能達到其政治陰謀，反而催生了比《基本法》23條立法更辣的《港區國安法》，猶如尚方寶劍，遊行示威立即大減，小貓三四隻出來自投羅網。所謂勇武派拉的拉，走佬的走佬，「潛水」銷聲匿迹。整天鼓吹反中亂港的泛民主派以及其金主壹傳媒黎智英，紛紛被案件纏身，難有大作為，只是因為律政司保護傘作祟，暫時仍未受法律制裁。

惡向膽邊生，這幫人在中國境內攪局失敗，竟然連另一大國美國也想干預，與網民發動支持特朗普在總統選舉打低拜登，用的是他們最擅長的歪曲民意、虛假消息及報道。日前又爆出一宗，美國全國廣播公司（NBC）指網上流傳一份涉造假抹黑拜登及其兒子的文件，有干預美國大選之嫌，亦涉及內地層面。發布者聲稱由《蘋果日報》委託撰寫，雖然毒果報否認了，但漢奸黎智英公開承認其助手Mark Simon在事件上有參與，他所使用的金錢亦是由黎的私人公司提供。Mark Simon雖然道歉及辭職，意圖自己攬上身，但各界不會輕易放過幕後黑手，議員及學者質疑黎智英有份參與事件，可能涉及觸犯港區國安法，要求執法機關徹查壹傳媒及黎智英，勿隨便放生。

中美各有龐大的情報機關，不會看漏黎智英與Mark Simon的小動作，他倆只是跳樑小丑在獻醜，香港不少網民沒頭沒腦，以為做鍵盤戰士，便可以左右兩國大局，簡直是世紀笑話。反對派肆意鼓吹反政府，煽動仇中，又想藉美國大選搞分化，雖然未有實質破壞性，卻是嚴重影響香港聲譽及形象，外間會以為香港人都像反對派般又蠢又狂妄了。