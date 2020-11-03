今年一月武漢破天荒封城抗疫，接着內地多個省市倣效，一時間全國一片風聲鶴唳。當時西方國家及部分香港人以居高臨下的姿態，批評封城做法「無人權、不人道」，將中國說成是極權，然而時間證明一切，今日的中國已完全擺脫疫情，全國各省市可無阻互通，深圳等地基本上無人戴口罩上街，生活復常。

反觀香港，至今仍然有源頭不明的零星個案，無法斷尾；歐美國家更不用說，美國一日新增逾10萬宗病例，英國確診人數突破100萬，法國、葡萄牙等地疫情持續惡化，至今仍在深淵苦苦掙扎。英國首相約翰遜宣布英格蘭周四起再封城一個月；法國總統馬克龍則早在上月底已宣布全國封城一個月；葡萄牙也宣布包括首都在內的全國七成地區周三起封城。

封城這一招在西方國家已非首次祭出，疫情卻依然無法受控，反映橘越淮而枳，中國首創的封城行得通，在西方國家卻行不通，舉國體制是否如某些香港人所認為的一無是處，民主政制又是否如某些香港人所吹的神乎其神，事實已經擺在眼前。

究其原因，西方民主政制發展至今變質變味，只講求個人權利，將自由放到無限大，只有小我沒有大我，誰也不願為大局犧牲丁點個人自由，連戴口罩也視為無人權；當局所謂封城又半桶水，仍然容許民眾上班、上學、散步、做運動，這種口號式封城毫無意義。武漢封城別說不准上班上學，民眾連落樓也不准，政府派員逐區送上食物，偌大的街道鬼影冇隻，咬緊牙關才能達致疫症「清零」。更好笑是，當日武漢人在封城前夕惶恐四散，遭香港人鬧爆，但是最近法國封城，巴黎人一樣趁最後機會駕車逃往郊外，本質上和武漢人沒有分別，同樣是出於對未知恐懼的原始人性而已。無奈有些香港人一葉障目，崇洋媚外，中國人做甚麼都錯，洋人做甚麼都對，寧不荒謬乎！