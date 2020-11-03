7名泛民主派人士，涉嫌在5月8日的立法會內務委員會會議上擾亂秩序，日前被警方拘控。過去的立法會，同類情況司空見慣，特區政府一向聽之任之，反對派恐怕萬沒想過，偏偏當日這一鬧，卻會惹下事端。

所謂「大風起於青蘋之末」，一切事情的緣起都是有迹可尋，反對派的危機最遲在4月已出現，根本不必待至6月底頒布《港區國安法》，知機者早該韜光養晦，改弦更張。奈何泛民中人卻渾然不覺，在5月時還是依老本子辦事，最終落得今日的結果，又怨得了誰。

去年6月爆發反修例風波，一時間處處火頭，愈燒愈旺，要撲滅也不知從何撲起。其時筆者多番強調，京港政府只會用拖字訣，既不強烈鎮壓，也不積極安撫，一切走着瞧。正因如此，有一段時間反對派確實仍可以肆無忌憚。

但是到了今年4月，中央抗擊新冠肺炎疫情取得初步成功後，情況就有變，本欄已經即時提醒反對派，阿爺對他們的容忍可能已到盡頭。按理中央防疫工作與對港政策是兩碼子事，何以筆者會混為一談呢？這就牽涉到你是否懂得觀機的問題了。

4月19日，本欄發表過一篇文章，題為《抗擊亂港者如抗病毒》，正是把中央抗疫與打擊香港反對派的工作相提並論，文中說：「北京政府執行力是驚人的，不鳴則已，一鳴驚人。一旦香港反對派跟新冠肺炎病毒一樣，被定性為必須全面撲滅的對象，則他們的好日子便已到頭。」

上文的意思彰彰明甚，你別看中央對香港之亂似是愛理不理，一旦決定採取行動，勢必會一下子打到點子上去。如今看來，一切果如所料，反對派要是能在4月便偃旗息鼓，或許阿爺還能放他們一馬，奈何泛民中人太不智，完全不懂觀察天變時變，他們弄得今日的田地，只能說是咎由自取。