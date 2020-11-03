笑看天下：勿因一時之快毀了健康-施友朋 評論員

本港新冠肺炎疫情持續，源頭不明個案久不久就爆一單，日前警方掃黃拘捕一名確診42歲中國籍女子，佢從珠海偷渡來港涉嫌賣淫，事件中有4警被列為密切接觸者，佢哋是否賴嘢有待檢測結果，而同呢名女子有過「親密接觸」嘅人，有冇可能全部追蹤得到？若冇，則社區可能又有隱形帶病毒者隨處走，都咪話唔驚！香港抗疫防疫張弛無道，感染群組複雜又多不明源頭，要清零恐怕短期內都難實現。

全球疫情至今仍然失控，美國固然誇張，日前單日增逾10萬宗確診，打破印度9月創下嘅單日新症紀錄。美國確診人數已突破940萬宗，死亡人數已超過23萬，美國過敏與感染疾病中心主管福奇形容情況不可接受，指冬季來臨民眾留在室內會令病毒更易傳播，呼籲民眾戴口罩。

與此同時，歐洲疫情亦十分嚴峻，中國駐法國、英國、愛爾蘭、意大利、德國大使館陸續發通告，要求從以上國家乘坐航班前往中國嘅乘客，均須提供48小時內嘅病毒核酸和血清IgM抗體檢測雙陰性證明，即無感染證明。

北半球因為天氣變冷，人們留在室內的時間會增加，專家預測，新冠肺炎發病率將會大增。德國總理默克爾指聖誕節期間每日可能會有19,200人被感染，有人認為這說法即使誇大，也不失為一種警惕。在疫情嚴峻時刻，人們內心可能會問：健康、自由和繁榮，何者較為重要？顯然，多數人都知係健康！

但知道歸知道，新冠病毒不會自行消失，在疫苗還未推出前，大多數國家只能採取強硬措施，一切是以干涉公民日常生活和自由為代價。冇錯，只有戴上口罩、保持社交距離、勤洗手、避免參加聚會，這才是抗疫之道！然而，美國及不少歐洲國家嘅民眾，就係唔肯犧牲一點個人自由，豪情放縱，結果就為此付出沉重代價。所以，我們還是應該自我控制一點，冇健康乜都係假！