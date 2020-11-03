德國剛剛靜悄悄完成了一件大事，就是首都柏林的一個國際機場，終於在10月31日開幕了！然而，柏林政府並沒有為這個新啟用的機場舉行盛大開幕禮，柏林人則低調的使用新機場，因為這個機場是德國人心頭的痛，也是德國速度栽的一個大觔斗。德國媒體早在去年已把這個新機場與北京大興機場作比較，結論是一個天、一個地，或許也就不好意思舉行慶祝儀式了。

這個位於柏林的新機場以勃蘭登堡命名，本來規劃在2011年落成，卻延至今年10月底才完成。機場工程早在上世紀90年代已經開始規劃，是德國統一後推動的重要基建之一，但工程自2006年開工後，便遇上連串工程問題，更先後鬧出天花板超重、電梯不夠長、電纜鋪錯等低級錯誤，錯誤的主要原因包括貪腐。一錯再錯、一拖再拖下，這個機場遲了9年才落成，建造成本由2006年預計的28億多歐元，增加到約60億歐元。

說來實在諷刺，世界馳名的工業大國竟用了14年才建成一個機場，而且不少德國人提起這個機場就一肚子氣，因為造價很昂貴，但機場的設計、配套卻停留在2006年的原方案及其後的修修補補上，若要與近年落成的其他國際機場比併航運輸送功能、科技等，德國人只想掩臉而過。

德國媒體曾經貨比貨，去年9月北京大興國際機場落成啟用，德媒便多次深入報道，連當地的網紅也到中國趁熱鬧。大興機場的工程期只需6年，2014年開工，造價800億元人民幣，有4條跑道，航站樓面積70萬平方米。要強調的是，大興機場出了名高科技，機場交通接駁、登機、安檢等措施都是21世紀科技；但柏林的勃蘭登堡機場只有南、北雙跑道，航站樓面積也相形見絀，德國媒體最擔心的是造價飆升太多，一旦營運，便要面對虧本的威脅，故麻煩可能還在後頭。