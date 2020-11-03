在去年831灣仔暴動案中8人被控暴動罪，繼早前社工陳虹秀獲當庭釋放，區域法院法官沈小民日前裁定餘下7人全部罪名不成立。

沈官在裁決時表示，案發當晚的罕見情況，對某些人而言或許是「難得的歷史時刻」，法庭不排除當中確實有人希望到來「見證」這一切，而若他們因為不想被人誤認為是暴動者而遮蓋容貌，是「可以理解」的。由於他們當然明白要承受一定風險，難以保證不會遇到暴力場面或催淚煙，帶備「豬嘴」、口罩、眼罩或手套等實「無可厚非」。

該案件沈官的判詞、理據有大問題，令人感覺偏頗，亦令社會嘩然。沈官於判詞中指不應把穿着黑衣的人隨意視為參與暴動或非法集結，是忽略了事件背景，對於被告「全副武裝」出現於現場，「無可厚非」的說法亦難以令市民信服。沈官表示因控方無獨立證據證明汽油彈和伸縮棍的來源，故裁定其中一名被告管有攻擊性武器的罪名不成立，如此扭曲事實，顯得十分荒謬。

去年的黑暴攬炒，暴徒目無法紀，隨意打砸搶燒，攻擊維護法紀的警員，無差別對市民行「私刑」，很多受害者遭打至遍體鱗傷、頭破血流，活生生被焚燒，甚或喪失生命。香港人不但失去免於恐懼的自由，更失去就業與發展的機會，甚至正常的社會民生亦得不到保障。廣大市民對暴徒深惡痛絕。

中央多次強調黑暴攬炒是香港社會的政治病毒，是「一國兩制」的大敵。黑暴一日不除，香港一日不寧。中央絕不會坐視這股破壞性力量肆意癲狂。中央制訂《港區國安法》並實施以來，結束了「港獨」猖狂、黑暴肆虐的動盪局面，迎來了由亂轉治的重大轉折。

就在此時，沈官所謂「難得的歷史時刻」，是公然為去年的黑暴攬炒翻案，但事實不容歪曲，歷史不容顛倒。給香港人和「一國兩制」帶來巨大禍害的黑暴攬炒，豈可美化為「難得的歷史時刻」？

有法律意見認為，當日案件發生時，警察已用各種方式不斷勸喻市民不要參與非法集結，並強調就算僅是逗留在該地，都有可能干犯暴動罪和非法集結。而且，按照當日直播片段，全港各區均有黑暴放火及堵路，即或出街，都有可能使自己處於極危險的狀態，因此沈官的判詞令市民難以信服。若裁判官在未有任何證據基礎上提出對被告有利的推測，已有機會有違其中立性，更可能越過法官作為事實裁斷者的職責，律政司須上訴。

本港強調司法獨立，法官依法審判不受干涉，但不等於「司法獨大」、「司法獨裁」。若法官審判明顯偏頗或不公正，卻又不受監察，司法獨立就會蛻變成司法獨裁、獨大。若不解決司法機關缺乏監督、市民對司法失去信心的問題，問題便會變本加厲，本港法治與「一國兩制」可能遭毀滅性的破壞，凸顯司法改革的必要性和迫切性。司法機關亦應以同一標準嚴肅跟進有關針對沈官的投訴，並立即停止讓其審理與政治相關案件，以釋除公眾的疑慮。