世界視線：特朗普睚眦必報　選後幾人能留低

美國總統特朗普能否連任，尚有待分曉，但畢竟在明年一月前，特氏還是白宮主人，仍有機會對官員進行大清洗。在一場競選集會上，有特朗普支持者高呼炒掉福奇，前者感謝這一建議，並告訴他們稍安毋躁，他在選後自然處理，暗示這位在美國民眾中聲譽崇高，自列根時代即服務政府的高級衞生官，很可能被掃地出門。

特朗普跟福奇隔空對罵，早就不是新聞。福奇日前接受傳媒採訪時，直斥特氏舉辦的大型集會上，他和支持者都沒有戴口罩，就知道遲早出事，又形容日前在白宮舉行的最高法院大法官提名記者會，是超級播毒活動，結果徹底惹惱特氏，狠批福奇是個災難，甚至私下說對方是白癡。

除了福奇，衞生及公共服務部部長阿扎、疾控中心主任雷德菲爾德及國家衞生研究院院長科林斯等衞生官員，據傳都會因跟特氏在防疫上不同調，而須捲鋪蓋走人。這其實是特氏對待專家們的一貫態度，他早有一套自以為正確的直覺，專家們只要做橡皮圖章，利用自己的專家身份背書即可，新任白宮防疫顧問阿特拉斯投特朗普所好，拋出「口罩無用」論，就是明證。

至於在國家安全方面，有報道指聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷、中央情報局局長哈斯佩爾、國防部長埃斯珀將可能無得留低，原因是3人拒絕調查包括希拉妮「電郵門」，以及特朗普聲稱奧巴馬政府監控其2016年競選團隊。以特氏對付前司法部長塞申斯的手段（塞氏因拒絕領導通俄調查，最終遭特氏炒掉），或許在上述3人之外，還得加上現任司法部長巴爾，最近特氏向後者施壓，要求對方立案調查拜登父子的貪腐問題，惟至今仍未見動作。

大選後人事布局的最大懸念，反而可能是國務卿蓬佩奧。誰都知道特氏對中國強硬，多半出於選舉需要，以其只談利益，不問立場的商人性格，一旦僥倖連任，難保不會在對中國拿足好處後，在對華政策上有所鬆動，屆時蓬佩奧的「歷史使命」完成，會否落得鳥盡弓藏的下場？