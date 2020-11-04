產評：美安全港陷動盪　世界失序亂上亂

美國作為全球最大經濟體，加上美元擁有國際儲備貨幣地位，過去一直被全球資金視為首選的「安全港」。但是，眼前的美國總統大選正將美國推向一個完全未知的領域。一旦兩黨為選舉結果爭持不下，加上疫情反彈，以及刺激經濟措施推出無期，美國勢將陷入動盪紛亂之中。世界失序，歐美經濟處於劣勢，將促使全球資金加速避走，流入相對穩定的亞洲與新興市場。而大規模的資金流動，每每就是全球金融危機的前奏曲！

今次美國大選，關係到現任總統特朗普所奉行的極端新政能否延續，尤其是其反全球化和美國優先政策，以及中美脫鈎的主張。過去3年多，特朗普主政下，中美關係轉差，全球產業鏈巨變。不少擁有國際業務的美國企業，均着手重整業務以規避關稅及地緣政治風險。一向對美國政局有影響力的華爾街大行，亦在擔憂已無法全情投入，捕捉中國金融市場所帶來的商機了。

若特朗普連任，意味美國將繼續反華路線，商界自然會大失財路。可是，若拜登當選，已表明不會輕易「認輸」的特朗普，未來兩個月必會設法挑戰選舉結果，美國短期或會陷於動盪分裂。更甚者，將會演變成憲制危機，衝擊美元信用。

環顧全球，歐洲在新一波疫情下要重新進行封鎖，今年經濟復甦已然無望，與美國雙雙成為難兄難弟。歐美兩大央行都得繼續印銀紙救市，全球市場流動性氾濫格局不變，理論上有利於亞洲和新興市場。皆因資金始終要找出路尋求回報，而眼下亞洲及新興市場的政經環境較為穩定，尤其是中國經濟復甦力度更為強勁。事實上，近季包括A股和中國國債在內的人民幣資產持續「吸金」，計及內地的開放政策，近期人民幣匯率堅挺可說是順理成章。

可見，在美國政局底定，能再專注全力打壓中國之前，資金將繼續東渡避險，以中國資產主導的中港股市表現有望跑贏歐美股市。之不過，歐美經濟未能復甦，全球景氣始終要大打折扣，而大量游資湧到新興市場興風作浪，只怕會激化資產泡沫風險，福禍實是難料。

說到底，當前世界失序，始作俑者是美國，但萬料不到的是，一場疫情已令到美國處於下風。歐美經濟又同病相憐，向來傲視全球的西方制度頓受考驗。全球資金大挪移已悄悄展開，若美國新政局令到「新冷戰」路線得以暫緩，全球經濟或有喘息的機會；可若特朗普多主政四年，則不但中美博弈難休，全球亦難有安生日子！