正論：自作孽四面楚歌　大漢奸窮途末路

天作孽猶可違，自作孽不可活。壹傳媒黎智英反中亂港，是「叛國禍港四人幫之首」，大漢奸惡行滔滔，雖然多年來受到司法保護傘包庇，逍遙法外多時，但時移世易，保護得一時，保護不了一世。時辰到，自作自受，報應陸續有來，如今，黎多宗案件纏身，昨日又一宗案件提堂，監倉的鐵閘聲響起，種種迹象顯示，黎一步一步走向鐵窗邊緣。

今年6月4日銅鑼灣維園舉行燭光晚會，警方已事先表示反對，現場是一個非法集會，黎智英當時已有數宗案件在身，理應按保釋條件循規蹈矩，但黎依然涉嫌犯禁現身維園。警方之後向黎智英、李卓人及多名支聯會常委等人發出傳票，分別控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，合共控告26人，案件昨日於區域法院提堂，移師至西九龍法院、由區院首席法官處理。控方申請將全部案件押後至明年2月5日再訊。該案在區院是循公訴程序進行，根據《公安條例》，上述3項控罪，每罪均可判處監禁5年，該案其中兩名被告羅冠聰和張崑陽已經潛逃離開香港，被法院頒令緝拿歸案。

有政界質疑，黎智英會不會效法羅冠聰和張崑陽一去不返？法官曾經在庭上表示有此可能。黎三年前六四集會涉及刑事恐嚇東方報業集團記者，在等候審訊期間獲批准擔保但禁止離境，黎曾到高等法院申請更改保釋條件，提出暫時撤銷禁離境的要求，讓其前往美國，法官拒絕其申請，指黎現時面對多宗案件，有機會成為誘因令他獲准離港後便不再回來，特別是他需面對多宗審訊會更影響其信念。雖然刑恐案一案黎被判罪名不成立，但律政司已就該案上訴。黎智英現時面對4宗刑事檢控訴訟，包括6項與非法集結相關罪名。黎與兩名兒子及壹傳媒高層，以及年輕反對派周庭、李宇軒及李宗澤，亦涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪，於同一日被捕。其中李宇軒違反保釋條件，欲潛逃台灣被中國海警截獲，扣留在深圳的看守所。

本來黎智英一直被指是美國在港代理人，大難臨頭，逃往美國投靠主子並不出奇，但世事如棋，誰又想到黎自己親身斷自己後路？美媒揭發網上有文件流傳涉造假抹黑美國民主黨總統候選人拜登，有干預美國大選之嫌，發布者聲稱由《蘋果日報》委託撰寫，黎智英承認其助手Mark Simon在事件上有參與，黎的私人公司提供資金。Mark Simon火速道歉及辭去黎智英私人助理之職務，似為黎攬罪上身。但此舉瞞不了天下人，各界質疑黎智英有份參與事件，相信拜登亦會看在眼裏，若然今日開始公布的美國大選結果是拜登勝出，黎智英還敢前去美國嗎？休提庇護，華府更有可能就抹黑事件採取行動包括檢控，就算逃得了香港的鐵窗飯，也避不了美國監獄的羈押。

四面楚歌，走投無路，就算留在香港，黎除了面對官司，亦面臨山窮水盡的地步。壹傳媒經已連年虧蝕，結束多份旗下刊物，變賣台灣資產，近日又發盈利預警，預期截至今年9月底止的6個月將會再度虧損。該公司截至今年3月底止全年度股東應佔虧損逾4.15億元，按年擴大22.68%，而過去5年累蝕逾19億元，過去10年以來，公司累計虧損更逾27億元。該公司股價在8月份黎智英被捕時曾經出現異動，懷疑涉及造市，曾經拘捕多人，證監會關注介入事件，股價比8月股價異動期間的盤中高位下挫超過八成，跟風支持者雞毛鴨血。財經人士警告投資者需要留意，以免沾手。

屋漏兼逢連夜雨，黎智英涉違《港區國安法》被捕後，遭當局凍結5,000萬元資產，主要是涉及其私人戶口，及涉及串謀詐騙的公司相關戶口，由於其巨額資產被凍結，故黎保釋時一度無法籌集現金擔保，須加人事擔保。若果壹傳媒一旦沒有資金出糧，黎想自己掏腰包出錢也未必可能。跟隨大漢奸打工， 助紂為虐，員工自己當然也要承受一定程度風險，壹傳媒高層的豐厚酬金不是白收，與老闆一起被捕，雖然未必心甘命抵，但應該心中有數。

黎智英惡貫滿盈，但遲遲未受到法律制裁，各界市民表示不滿，司法、執法以及監察部門亦應該檢討。律政司未剷除保護傘，內鬼故意放生，刑恐案上訴逾月零進展。黎涉及違反《港區國安法》，被捕逾兩個月仍未檢控，壹傳媒造市案，證監會依舊未採取行動。非法佔中及黑金捐獻案放生了黎智英，黎繼續作惡，反修例暴潮有目共睹。除惡務盡，速戰速決，以免夜長夢多，盡快制裁大漢奸，方能彰顯正義，重振法治，切勿重蹈覆轍，放生大漢奸，後患無窮。