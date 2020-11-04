功夫茶：民間咁多疾苦聲　兩電加價唔使諗

古人就話，長安米貴，居大不易。之不過，在香港，多項國際調查均指出，香港係全球生活費最昂貴城市之一，尤其租金，根據外資銀行公布嘅《2019年全球物價報告》，香港兩房單位月租高達29,000港元，力壓美國三藩市及紐約，你話要「詩意地棲居」，發夢冇咁早！唔使「廚廁合一」已阿彌吉帝！

回到現實，功夫茶深感呢14個字最能代表目前多數基層嘅困境，就係「衣食住行皆不易，生老病死樣樣難」！勞福局局長羅致光連兩蚊乘車優惠由65歲降至60歲都諸多拖延，呢個政府幾關心民生經濟，可思過半矣！阿哥，喺百業蕭條，失業率高企下，兩間電力公司下周二又話公布電費調整喎！

嗱！兩電下周二會到立法會經濟發展事務委員會交代電費調整詳情。兩電曾喺五年發展計劃預測，明年可能加價8.9%。中電每度加價約1毫至1.327港元；港燈亦要每度加價約1毫至1.377港元。有消息指，中電傾向凍結電費加價，港燈仍同港府談判中。講真，本港受黑暴及疫情雙夾擊，經濟陷入衰退已在眼前，中小企倒閉、企業裁員潮接踵而至，喺如此包皮環境下，兩電作為有利潤保障嘅公共服務巨企，穩賺不蝕，最低限度要凍結電費加價，與港人共度時艱，為中小企減負吖！至於政府，從長遠睇，更應該考慮改革電費調整機制，唔好畀佢好似港鐵咁話係「可加可減」實則「只加不減」！

消息就話中電因為油價下跌，燃料費下調，抵銷咗基本電費升幅，是以傾向凍結電費加幅，真係「唔話得」咯！而港燈就同港府談判中，預料唔會咁狼死出現原來預測加幅近9%。電費係每個家庭必備嘅支出，香港夏天特別炎熱，住喺劏房嘅基層逼在狹隘空間，唔開冷氣根本就如煉獄，夏天電費支出肯定係一大負擔，唔加價都難頂，一加價肯定係攞命！高官府邸或面向大海或大片綠林，冬暖夏涼，山風吹來草木香，唔使開冷氣都有自然風透心涼，佢哋未必能體諒基層一家幾口焗桑拿嘅淒涼！

唔好忘記，即使兩電最終凍結加幅，但由於港府每月提供嘅160蚊電費補貼於今年底結束，明年市民所交電費仍會有反彈。呢，經濟學者多預料第三波疫情影響仍未完全浮現，失業率年底或升至7%！事實上，社會環境仍蜩螗沸羹，國安立法未能殺一儆百，治安難言安穩，而經濟凋敝，打工仔失業手停口停，喺民生如此多艱下，有議員促兩電應盡社會責任不應加電費，兩電加價真係諗都唔好諗呀！廢柴政府明年記緊提供唔少於2,000個大洋補貼！民間咁多疾苦聲，廢官切勿逆天而行，要因時制宜，更何況德莫高於愛民，豈能不慎？功夫茶絕對支持對市民補貼電費！