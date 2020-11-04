神州觀察：不見徵地賠償款　只見暴力向村民

土地財政支撐內地經濟發展幾十年，亦令不少地方政府賺得盆滿缽滿，官員幹部名利兼收。政府每每以公共利益為由低價徵收土地，再通過轉變使用性質高價賣出，形同一場財富掠奪，已然讓百姓大失土地溢價之利，偏偏有些地方對此仍不知足，不但徵地賠償款多年不見影，還對百姓暴力相向，欲行強徵土地，不到你不服。

四川成都彭州市某鄉村近日爆發徵地衝突，當地街道辦事處派出逾百名聯防隊員入村強徵土地，表示要在該處施工建設，以致引來村民群起反對，對抗結果卻是多名村民遭強行拖走或受傷倒地，需以擔架抬往醫院治療。據當地村民爆料稱，村中土地早在20幾年前就被政府徵收，惟至今未拿到半點徵地賠償、農作物賠償或代交社保等，而這些都是國家徵地政策中承諾給予的，民眾亦無提出過分要求；況且地裏尚有所種蔬菜未及收成，此時收地勢令村民損失不少。

事件曝光後，有網民怒斥街道辦縱員毆打村民，質問對方如此膽大妄為，背後是否有人撐腰，惟涉事街道辦對此矢口否認，只是網上影片擺在那裏，恐難搪塞過去；由此更叫輿論質疑當中或存在挪用徵地補償款項等腐敗問題，沒有理由20幾年仍未批撥到位。事實上，這類腐敗現象過往並不鮮見，在推進農村城鎮化的過程中，多少貪官將補償款當成「唐僧肉」，上下其手，中飽私囊，都是有案可查的事實，造成的後果亦顯而易見，最終損害的全是百姓的利益。

至於強行徵地、暴力拆遷引發的群體對抗事件，更一再激化官民矛盾，成為危害社會穩定的重要隱憂，各地不乏逼死人命乃至殺官、與之同歸於盡的血腥抗爭；原因就在於，這些人本已是底層弱勢群體，政府仍要步步進逼，以粗暴方式榨取他們僅有的資產，簡直不給活路，惟有拚個魚死網破。

這些「悲劇」本不該出現，或是能夠有效避免，因為政府不無制訂相關政策法規，要求嚴格依法徵地拆遷，可惜總敵不過巨大的「經濟利益」誘惑，當土地財政成為各地繼稅收之外又一重大財源之後，誰還顧得了那麼多？

當下更有一個不容忽視的現實，便是近期因受中美貿易戰及新冠疫情、旱澇災害等因素影響，經濟下行壓力避無可避，以致各地政府陸續出現財政赤字問題，作為考核官員政績的一項硬指標，各地勢會不惜代價「開源」，以致河南省南樂縣有村民打贏官司仍被縣政府強拆房屋；河南虞城縣有村民不但遭強拆，還被縣政府官員率眾打斷7根肋骨；至於山東早前鬧出的「合村併居」及一些地方仍在推行的「平墳運動」，極盡折騰的背後，目的還是為了賣地。