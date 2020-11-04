香港人關心大灣區，主要是關心香港會獲得中央政府怎樣的優惠政策優待，和香港是否仍是龍頭。這是典型自私自利和目光如豆的短視。

大灣區是港澳加上珠三角9市。澳門憑着傾國之力的賭博，人均GDP已遠超香港。近月新冠肺炎防疫治疫一改颱風時的怠政，長期清零，制度政策與執行能力已勝香港。還可說澳門規模小、情況特殊，與香港不可比較。可是其他9市，特別是領頭的深圳、廣州，經濟規模已超越香港。廣州與佛山同城化，深圳連合東莞、惠州，還加上汕尾一部，規模更大，潛力更強。香港已不能在珠三角稱雄。

論科技投資，香港更為落後。香港每年的科研經費只及深圳的四分之一至五分之一，增長速度更不及，而深圳、廣州且有中央政府的投入。以科技推動智慧城市和經濟轉型，香港與深穗的差距只會逐步擴大。更重要的是深穗和珠三角其他城市廣納人才，至少在內地，包括內地出國留學的人才，他們到當地發展與工作，沒有障礙，只有優待政策和發展機會。

香港對外來人才，特別內地人才，多方設限，不符自由城市的性質，也與1950年前國人自由出入香港相反。

作為新時代城市發展兩個主要因素──科技與人才，香港不如深穗，差距將會進一步擴大。香港的城市優越功能逐步剝落，僅餘正蛻變為A股第二板的股市金融和發展緩慢的國際機場，或許還可加上可自由兌換的港元。連香港的大學，也可能重心轉移到珠三角的分校。香港在大灣區內的邊緣化，便是以功能剝落、倒退為標誌。

慶幸的是，一國兩制保障香港與內地的差別，對內地政府、企業、個人，香港一制還有利用價值，從香港出發海外，有一國保護，安全度勝於把總部建在外國。香港倚仗一國兩制和國際化的老本，還可作為珠三角深穗的外港。但不可能再奢望作為龍頭，制度和經濟發展水平還會落後於深穗。香港希望仍可保住幾十年發展出來公共服務的質素，來維持作為大灣區國際城市的部分功能與作用。香港的居民卻可到珠三角上學就業創業乃至就醫、安居退休。內地有志之士卻來香港打拚天下，兩制帶來人員交換與互動，發揮兩制差別的優勢。

這是大灣區內香港的「底線」，也不算太壞。但在「底線」之上，香港其實可以努力來「脫胎換骨」，與深、穗競爭，也求本身的發展。以現時的政府、社會和其中的頑強的「既得利益」，香港是否還有機會與時間蛻變呢？