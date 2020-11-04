中國100多年來盛產的洋奴、走狗、漢奸主要來源有二，一是親日派，二是親歐美派。親日派的走狗漢奸，在抗戰時期最是「巴閉」，幫着日本侵略奴役中國建立了偽滿洲國、華北自治政府、偽南京政府。隨着日本投降，抗戰勝利，這個漢奸族群土崩瓦解，被消滅乾淨。

接下來，是親美歐的洋奴、走狗、漢奸大顯身手。他們主要寄存和「發皇」於國民黨中和民國政府中，這也是有淵源的，給日本當漢奸的絕大多數就是國民黨中人、民國政府中人。日本被趕跑了，美歐侵華勢力猶在，共產黨以推翻三座大山、實現國家民族獨立、趕走一切帝國主義為己任，自然就遭到國民黨和美歐西方列強的共同仇視，親美歐的洋奴漢奸也就在國民黨和民國政府中瘋狂反共。

1949年這股洋奴漢奸勢力被潰敗的國民黨帶到了台灣，一部分跑到了香港，一部分流落海外華人社會，一部分留在大陸，特別是「知識分子成堆」的地方和「民族資本家、工商界」，他們繼續親美歐、崇美歐。韓戰爆發時，他們大造恐美輿論，散布「抗美必敗」，其腔調和抗戰時的汪精衛之流毫無二致。台灣的國民黨更一個勁兒借老美力量反攻大陸，招引美軍防衞台灣，很想再演一齣現代吳三桂引清軍入關，想在老美扶持下徹底當傀儡，繼汪精衛之後當漢奸。

那段時期，跑到香港來的大小日偽漢奸，特別是文化漢奸也特別活躍，他們和英夷的洋奴走狗同聲同氣，攻訐「新中國」。老美那時十分重視這些出自國民黨和各式反共營壘的洋奴漢奸，他們的反共反華活動特別是「文宣」活動得到老美大量支持，為香港的報刊出版、文化經營、意識形態領域養活和培養了一個龐大的親英美隊伍，這種狀況延續至今，其輿論力量甚強，煽惑性、欺騙性甚強，無孔不入，直到可以隨心所欲的發動暴亂！

發動「顏色革命」、「為美國而戰」的老嫩漢奸可以大搖大擺，橫衝直撞，暴亂中美國旗高高飄揚，中國旗被肆意踐踏！