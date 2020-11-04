美國大選前幾天，國務卿蓬佩奧行色匆匆地走訪亞洲多國，目的顯而易見，無非為了推銷所謂的印太地區戰略，說白了也就是拉攏亞洲國家圍堵中國。不過，他除了在印度收穫一紙協議之外，在其他國家並沒有得到甚麼成果，其中斯里蘭卡強調秉持中立和維護和平的原則，印尼更表明拒絕部署美國海上反潛巡邏機，令蓬佩奧碰了一鼻子灰。

亞洲國家這種反應一點也不奇怪，因為他們既不想選邊站，更不想加入反華聯盟，儘管有些國家與中國存在領土糾紛。畢竟，遠親不如近鄰，得罪中國這個強大的鄰居，對亞洲國家都沒有好處。何況今時不同往日，美國國力日益衰落，且奉行單邊主義，往往口惠實不至，有幾個國家願意無條件供其驅策？10多年前美國成立一個名為MCC的對外雙邊援助機構，聲稱要為發展中國家提供基建投資，以助其脫貧。其實是糖衣炮彈，因為其許多條款將美國法律凌駕於當事國法律之上，根本就是侵犯主權，難怪遭許多國家抵制，斯里蘭卡領導人更表明「即使在夢中也不會簽署」。

實力說明一切，中國早已成為多數亞太國家的最大貿易夥伴，與東盟貿易額更是年年增長，疫情之下也不例外。而這正是美國做不到的事，所以，不管蓬佩奧如何挑撥離間，煽風點火，都注定枉費心機，徒勞無功。

美國本身問題一大堆，疫情持續惡化、社會矛盾尖銳、種族衝突不止，加上今次大選導致嚴重撕裂，整個美國亂成一鍋粥，而蓬佩奧還有閒心周遊列國，將所有精力用來攻擊中國，簡直不可理喻。有國際組織警告，未來幾天美國將面臨「不熟悉的危險」，即可能出現總統不認輸而引發暴動的情況。這並非無的放矢，一旦有人拒絕接受選舉結果，不僅可能爆發衝突，甚至可能爆發內戰。蓬佩奧與其一門心思針對中國，不如及早為自己謀定後路。