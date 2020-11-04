寧為太平犬，不做亂世人，一般人都希望天下太平，社會安定，只有牛鬼蛇神有野心陰謀，才希望社會愈亂愈好。像壹傳媒大漢奸黎智英，被官媒認證為「叛國禍港四人幫之首」，揚言為美國而戰，當然不甘寂寞，不想暴亂停止。黎日前又在社交平台直播大放厥詞，指《港區國安法》實施後，大規模示威不復存在，失去相關新聞，擔心國際社會忘記香港的社會運動，導致中央政府對香港管制加劇，認為需要透過網上直播和交流引起國際關注。

《港區國安法》實施以來，就算執法未見雷厲風行，但條文本身罰則已極具阻嚇力，不少好事之徒都怕了這把尚方寶劍，不敢貿貿然走上街「和你搞事」，亦不想見證「社會難得的歷史時刻」，全黑裝束全套裝備連「豬嘴」大搖大擺亦不復見，社會難得有迹象開始回復平靜，黎智英卻死心不息，這時又鼓吹示威，唯恐天下不亂，有學者狠批黎是想引起國際社會關注，勾結外部勢力向中央及港府施壓，打定輸數，將來一旦入獄希望可以獲得減刑。

黎智英的如意算盤未必打得響， 狡兔死走狗烹 ，毒果日報公信力盡失，被視為新聞界敗類，受市民大眾唾棄，送錢都未必有人睇。壹傳媒虧蝕連年，恐怕回天乏術，對於西方國家來說，黎智英這個過氣傳媒大亨已經沒有利用價值，他不斷在網上直播，語不驚人死不休，其實是像墮進捕獸器的野獸「悲鳴」，垂死掙扎而已。

黎智英官司纏身，現時面對4宗刑事檢控訴訟，包括6項涉及非法集結相關罪名，今年6月4日疑煽惑他人參與未經批准集結，昨日在區域法院首次提堂，案件進入公訴程序，一經定罪，最高可囚5年。其他案件都有類似刑期，再加上黎亦涉及違反《港區國安法》，這些罪名加起上來，十年八載少不免，今年70多歲的漢奸黎，恐怕要在獄中度過八十大壽了。