新冠肺炎疫情衝擊下，香港大半年來已進入半癱瘓狀態，旅遊服務業全線停頓、餐飲業正苟延殘喘、粵港澳交往中斷，人員往來受阻，市民收入急跌，就算針對本地消費的零售業也生意大跌。現時情況已沉入谷底，通過「防疫抗疫基金」發放「撐企業、保就業」支援企業計劃，連同其他防疫抗疫措施，已合共花掉了約3,000億元儲備，整體經濟仍未見起色。

特區政府打算如何解決疫情帶來的經濟危機？像現時般拖沓下去，香港居民要等幾時才回復正常生活？要回復市民正常生活，只能對內全面控制，嚴防病毒散播，有效把受感染者隔離，對外則設立粵港澳互通的健康碼，恢復通關，實施三地免檢疫來往。其實兩者是同一問題：立即實施全民檢測，有效把確診者隔離，要求社區做到清零。

在中央政府協助下，雖然有部分政治先行的醫護和反對派團體作大量反宣傳，特區政府也能在9月做到約兩成半市民自願接受普及社區檢測，再加上特定群組檢測，合起來已佔總人口三成。絕大多數市民都清楚明白，接受檢測只是小事一樁，反對組織危言聳聽說甚麼不良反應，收集港人DNA已再無人相信。就算曾盲目反對的醫護，相信都已明白中央派來的支援隊伍只是幫助解決問題，而不是來搶飯碗，不用為保住自己利益而不惜攬炒。

現今的問題，反而是特區政府是否一改猶豫不決的態度，敢於負起責任，斬釘截鐵推行全民強制性檢測。只要再次要求派員援助，相信中央政府不會拒絕。重要是強制性推行，一個不能少。不願意接受政府檢測計劃的人，可以去私人檢測中心檢測，費用自付。經此一「疫」，相信能把社區內絕大多數潛伏性患者找出來有效隔離治療，證實未受感染人士可以放心生活。政府更可立例，規定長期接觸市民的工作崗位如警察、醫護、巴士的士小巴司機、飲食服務業員工、教師、學生、安老院舍員工等定期作檢測，以便更好控制疫情。

看歐美情況，步入秋天開始，疫情又再凌厲，確診及死亡率又見上升，英格蘭已率先宣布封城，西班牙、法國也隨時步其後塵。他們的例子也足以喚醒香港居民，如不實行較嚴厲的強制全民檢測，說不定疫情又再大規模爆發，香港再次封城，經濟復甦更加無望。只要香港成功清零，粵港澳健康碼三通可立即實行，到時香港與大灣區恢復通關，香港的廠家及管理人可恢復回內地工作，內地居民也可來香港消費購物，市民可繼續港粵游走的生活，起碼多些外遊去處。