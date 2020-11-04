本港新冠肺炎疫情至今無法清零，與內地通關無期，港大深圳醫院院長盧寵茂忍不住開腔批評港府防疫粗疏，處理病毒檢測過程甩漏，部分做法無稽，例如有病徵者毋須強制檢測，化驗結果又要等數日，確診了又因為沒有床位而要病人留在家中等候，令病毒不斷擴散。他又直斥與病毒共存不可接受，應與病毒勢不兩立，認為港府應向內地學習，內地已證明了清零絕對能夠做到。

盧醫生所言甚是，內地能夠做到病例清零而香港無法做到，絕對與港府無能脫不了干係。食衞局局長陳肇始及政務司司長張建宗，便不下多次要求市民要有心理準備與病毒共存，又形容這是「新常態」，絲毫不以抗疫無能為恥。說到底，香港淪落到今日被視為疫埠的地步，不就是港府做事拖拉甩漏、畏首畏尾、議而不決惹的禍嗎？

猶記得，陳肇始數星期前已提出政府正着手立法，強制有病徵者必須接受病毒檢測，惟時日過去，所謂強制檢測一直只聞樓梯響，不見人下來，大有不了了之之勢。與病毒對抗是爭分奪秒的事，偏偏廢官擺出皇帝唔急太監急的模樣，講咗當做咗，連身在深圳的盧醫生都看不過眼，豈是無因？

更不堪的是，廢官不知是怕了黃絲刁民，還是自己本身也是黃絲，別說當日中央派員協助全民檢測毫不着緊，敷衍了事，以致效果差強人意；就連推出「安心出行」流動應用程式，都恍如做賊一般閃閃縮縮。所謂「安心出行」，市民下載後便會將其出行紀錄儲存在手機APP內，一旦確診，可方便衞生防護中心追蹤接觸者。一個原意為防疫着想的計劃，偏偏張建宗一副作賊心虛的嘴臉，強調參與屬自願性質，不會備份到政府或「其他」系統。以香港刁民慣性反政府和疑中仇中觀之，非強制性同廢了武功無異。香港疫情至今反覆，廢官拖泥帶水、避事不作為絕對難辭其咎。