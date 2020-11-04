美國總統大選快將公布結果，香港的「黃絲」群雖然遠隔重洋，仍起勁地為現任白宮主人特朗普吶喊助威。特朗普上任4年以來，對香港的經濟、民生不曾有過貢獻，破壞倒是不少，何以這麼多黃絲還是願意支持他？原因無他，皆因特朗普對北京和香港政權強硬，黃絲仇共、仇特區政府，大抵仇到入骨髓，久而久之，自然就成了特朗普的鐵粉。

但我要提醒黃絲，你們當心錯認路頭，枉付了一番情癡。在今次選舉，北京是任憑風起浪，穩坐釣魚船，他們根本不介意誰入主白宮。

拜登上場，估計對華政策會轉趨圓融，中南海固然歡迎，但在神州上下，人們心底裏恐怕更樂見特朗普連任。有他坐鎮，美利堅定必國無寧日，更有助於中國彎道超車，早日扳倒美國，成為世界一哥。香港黃絲從來坐井觀天，不知人間何世，他們大抵不知道，其實內地14億人之中，願意為特朗普站台的人，恐怕是車載斗量。

二次大戰期間，美國在日本投下兩枚原子彈，造成約20萬人死亡。但一場新冠肺炎疫情，美國在特朗普治下防疫不力，至今因染疾而死的人已超過23萬，而且人數正與日俱增。沒有人能明白，美國擁有世界上最先進醫療設備，最高水平的訊息收集系統，美洲疫情又比亞洲、歐洲遲爆發，華盛頓理應有更多時間作準備，何以偏偏美國會成為全球染病人數、死亡人數第一的地區？

唯一的解釋，就是特朗普的管治能力拙劣得異乎尋常，他就是投在美國本土上的原子彈，讓他多做4年總統，美利堅就可能要多吃兩、三枚原子彈。偏生美國仍有近半數的選民喜歡自殘，仍打算把票投給這個莽夫。香港有句俗語說：「你要死，唔通唔畀你死咩？」因此，內地很多同胞會跟美國共和黨人站在同一陣線，正竭力支持特朗普，助他連任成功。