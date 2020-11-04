香港疫情反覆，彈上彈落，要清零恐怕鼠去牛來都冇望！近日又出現多宗源頭不明嘅本地個案，除咗梅窩銀鑛灣度假群組擴散，尋日又多數人染疫；又有新嘅「嫖妓群組」爆發，警方正在全力追尋相關客人。

有專家指出，過去周末個別地點人山人海，有唔少人無遵守防疫規定，認為已響警號，疫情隨時循環反彈，而食衞局局長陳肇始例牌官腔，呼籲大家自律，若違規情況多，不排除會收緊限制措施。日前政府又宣布：將現時嘅四人禁聚令、口罩令、食肆限六人一枱等社交距離措施，延長一周至下周四，即12日為止。

林鄭上京前見記者，又煞有介事提到有4間私營檢測中心由政府提供場地及基本營運，檢測前毋須醫生轉介，令成本大幅減低，每次只需240港元，包括有檢測報告，料月中推出。林鄭視為政府德政，之不過，喺依家失業率創新高，240元對一啲基層，尤其綜援戶或貧窮長者，恐怕係一個負擔，政府理應津貼或豁免。

政府防疫抗疫錯漏百出，鬆弛無道，疫情至今仍然多不明源頭且一直循環出現，係應急錢就正啫，疫情如此反覆，安心出行又係有姿勢冇實際！政府專家顧問許樹昌就話：「香港5,000多病例，有兩成半人係無症狀帶病毒者，無症狀帶病毒者仍然有傳播性，病毒在呼吸道與有症狀的患者同樣高，所以參與酒店住宿度假，即使跟足人數限制，只要其中一位帶有病毒，也可以引起爆發。」佢又重申市民聚會時，應盡量縮短除口罩時間、避免打邊爐、唱卡拉OK等高危活動。

隨着天氣轉寒，打邊爐時大家脫罩飲吓食吓吹吓，確實係感染高危，打邊爐感染群組不難再度出現！而卡拉OK，老朽自問歌喉拍得住學友，咁嘅形勢，都係沖涼時自己哼幾句算啦！留得殘軀在，他日邊爐打到上雪山都仲得！卡拉OK唱到妹心花怒放冇問題！