西方陣營、反華勢力最喜歡炒作中國的「崩潰論」，包括地方債務爆煲、三峽大壩崩塌、社會暴亂在即等。今年長江流域連月洪患，華中沿長江流域地區遭遇前所未見的洪災，三峽大壩崩塌論被人炒得很熱，一度牽動了萬千華人的心。不過假的真不了，國家兩大部委日前表示，三峽工程的狀態良好，壩體完好安全，三峽大壩崩塌再被狠摑一巴。

今夏長江洪災持續多月，國家水利部、長江流域多省水文機構都先後發出警告，部分縣市幾乎幾天一個警告，最高峰時，半億人口受到洪災影響。三峽大壩亦成為今次歷史性洪災的最關鍵一環。

1998年洪災時還沒有三峽大壩，當年水淹大地，中國人過了很慘的一年。今年又見洪災，大壩成功協助緩解華東等地受到的影響，藉排洪、調節水流量，減少洪水對大地造成的破壞。

不過，看不得中國好的西方媒體、反華陣營卻一再放風，在網上發布所謂三峽大壩壩體變形、結構不穩的衞星圖片及文章，一時間大壩崩塌之說四起。這個消息從5月到8月，幾乎成了國內外網絡新聞的熱話。這些言論可謂一無根據、連捕風捉影都談不上，但惡意傳播亦造成不少人憂心忡忡。

水利部、國家發改委等跨部門日前在三峽工程全部竣工的發布會上，首次在洪災後談及三峽大壩情況。據兩部門公布，三峽整體工程的驗收報告指，工程質量合乎設計及規範，總體優良，三峽工程運行保持良好狀態。至於今夏洪災情況，水利部公布，今年入庫最大洪峰超過每秒7萬立方米，經過水庫攔蓄，削減洪峰約40%，至於大壩發電更成效卓越。其實，過去二、三十年來，中國崩潰論一直被炒作，但崩潰的反而是製造謠言及惡意傳播訊息的人，今次三峽大壩變形或崩塌的謠傳亦一樣。唱衰派趁內地遭大洪水襲擊而出招，明顯立心不良，看透了這些爛招後，崩潰論自然會崩潰。