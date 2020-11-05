世界視線：伊斯蘭國死不僵　歐洲恐襲風險高

恐襲陰霾繼續籠罩歐洲，一名阿爾巴尼亞裔槍手在奧地利首都維也納一間猶太會堂大開殺戒，造成最少4人死亡，多人受傷。回教極端組織伊斯蘭國（IS）隨即發放一段聲稱是施襲者宣布效忠的短片。

法國教師以諷刺回教先知穆罕默德的漫畫作為「教材」，被極端分子斬首，總統馬克龍「以硬對硬」，多次強調不會犧牲言論自由的核心價值，高度讚揚涉事教師是「沉默的英雄」，並取締國內回教極端組織。平心而論，針對平民的恐怖襲擊，必須予以最嚴厲譴責，但不將普通回教徒跟極端分子「分別對待」，客觀上只會將整個回教世界推向西方的對立面，而為此付出代價的，往往不是唱高調爭取道德光環、自己卻有24小時保鏢貼身保護的政客，而是手無寸鐵的平民百姓。

回顧歷史，即使是被視為回教世界公敵的美國前總統小布殊，在911恐襲後也表示恐襲跟回教這個宗教無關，回教是和平的宗教。反觀馬克龍，卻是等到事態愈發嚴重後才急急補鑊，聲稱自己能理解回教徒的感受，他們對先知穆罕默德漫畫的事感到震驚，同時強調漫畫不是政府的項目，而是來自與政府無關的免費和獨立媒體。試想像如果斬首事件發生之初，馬克龍就採取這種較為平衡的取態，或許會有不同的結果。

另一方面，維也納慘劇也為西方社會澆了一盆冷水。這幾年來西方遭受極端組織恐襲，無論在宗數抑或死傷人數，均有所回落，加上IS失去實際控制的土地，其領袖巴格達迪又被美軍擊殺，令不少西方國家政府放鬆了防範。實際上包括美國情報部門在內均多次指出，IS如百足之蟲，死而不僵，特別是疫情肆虐、各國政府忙於抗疫的當下，IS在中東地區乘勢擴張勢力，據聞IS現任首領更已潛入伊拉克伺機而動。

更令西方頭痛的是，不管是IS直接指揮抑或施襲者受到「感召」，類似的「孤狼」式恐襲，總是令人防不勝防。例如今次槍手選在維也納「封城」之前、人們把握最後機會上街狂歡，就讓恐襲「效果」發揮到極致。