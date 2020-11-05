正論：美式民主亂象多　誰主白宮皆難挽

美國大選出現近年最激烈的選情，尋求連任的特朗普和挑戰者拜登選情咬緊，於多個搖擺州份各有優勢，未到最後一刻亦難言勝負。儘管特朗普率先宣布大勝，又聲稱選舉出現舞弊，擬尋求最高法院停止點票，預示變數仍多，好戲還在後頭，但姑勿論如何，今場選舉對美國和全球而言都起着分水嶺的作用，既標誌美國社會撕裂難補，民粹主義愈走愈遠；亦預示中美兩國將會長時間處於對抗狀態；而美式民主來到今天亂象叢生，更是路人皆見。

美式民主是否如某些人所想像那樣完美，從今場選舉已可見一斑。美國全國選前一片風聲鶴唳，草木皆兵，國民警衞軍和警隊高度戒備，嚴防選後出現暴亂；多個州份宣布進入緊急狀態，首都華盛頓市中心道路關閉，不准車輛駛入；紐約、加州等地商店紛紛用木板圍封和停業。多地連日來出現持槍民兵巡邏，部分更在票站外阻止選民投票；紐約等多個城市皆有反特朗普示威，民主黨支持者與警方爆發激烈肢體衝突；至於買槍民眾數量於今年更創下新高，不少人憂慮選後大亂，購槍自衞。有美國選民坦言，出生至今四十多年，從未見過一場選舉可以引發如此緊張和對立，兩名候選人都不會輕易承認落敗，特朗普更有敗選賴死不走之虞，引發憲政危機。美式民主顯然已由過去的文明精神、少數服從多數，演變成今天輸打贏要的民粹和暴亂。

這完全得力於特朗普及其背後的極右勢力推波助瀾。自2016年特朗普上任以來，美其名曰美國優先，實際上白人至上，種族主義在其鼓吹下愈演愈烈。這數月來，「黑人的命也是命」運動觸發全國多處暴亂，不知伊於胡底；更有甚者，特朗普視中國為敵，上台後遏華政策排山倒海而來，由貿易戰到華為、TikTok，以至疫情、香港和新疆等問題皆對中國極限施壓。特氏一旦連任，意味美國選民認同其遏華路線，在再無選舉壓力下，勢必更加瘋狂，不僅將重啟貿易戰戰火，更隨時撕破臉皮與中國脫鈎。外界焦點亦由中美新冷戰轉移至中美熱戰的可能性上，兩個最大經濟體直接碰撞，影響絕對是全球性。

事實上，歷史總有其周期，中美關係也不例外。1900年包括美國在內的八國聯軍攻破中國大門，1949年中美對抗，1979年中美建交，2020年中美競爭，這個周期短則30年，長則50年，激起的震盪一圈又一圈。現在又來到歷史周期的轉折口，早在奧巴馬時期的「亞太再平衡」已見美國視中國崛起為最大威脅，來到特朗普更是變本加厲，可見遏華已成「華盛頓共識」，不管特上拜落，還是拜上特退，中美對抗的主軸都不會改變，有人謂之為「修昔底德陷阱」，名堂如何多變，道理也是一樣。

可以看見，美國遏華一大手段是利用台灣圍堵中國。特朗普上任後已打破許多慣例，包括自中美建交、美台斷交數十年以來，首次直接與台灣的總統通電話；而對台軍售更是常態化，選舉同日又對台售出4架「海上衞士」無人機，價值6億美元。特朗普早就說過，其營商生涯一大法則就是火中取栗，市場愈糟糕，牟利機會愈多，一個穩定的市場，是沒有賺大錢的機會的。一節見則百節知，為了延續美國利益，沒有一個美國總統安於天下太平，必然無風起浪，以華制華正好起了亂中取利的作用。要是特朗普連任後與台灣建交，直接觸碰中國紅線，兩岸爆發戰爭勢必一語成讖。即使拜登上台，取態較理智，但利用台灣攪局一樣不會放鬆，中國如何應對？

當然，特朗普又好，拜登也罷，都不過是比爛而已。兩人皆年過七旬，老人政治反映美國政壇人才凋零。更致命的是，拜登兒子亨特的醜聞不絕如縷，絕對不比特朗普「遜色」；而遠在香港的壹傳媒黎智英也來攙一腳，疑涉造假抹黑拜登選情，更見美國政治之骯髒，絕非某些人所以為的民主典範、公平公正。兩個暮氣沉沉的老人對決，一個實行赤裸裸的霸權，毫無大將之風；一個平平無奇，沒有領袖魅力可言，美式民主窮到剩下甚麼，有目共睹。

此所以，有危便有機。對於中國而言，特朗普和拜登之別，可能只是真小人和偽君子之別，美國根本不會視中國為友，誰主白宮並無二致。尤其是特朗普抗疫無能，更凸顯民主政制並非能醫百病，中國走自己路益發正確。何況特朗普的單邊主義「得罪人多、稱呼人少」，與傳統盟友貌合神離，中國若加緊實行合縱連橫，團結大多數，打擊一小撮，特朗普連任反而比拜登的假仁假義更好應付。至於備戰備荒，加強內循環，更見中國有備無患，已做好最壞打算的準備。

最關鍵是，堡壘往往從內部攻破。特朗普不僅未能團結盟友，連國內也嚴重撕裂，甚至有陷入內戰的危機，加上美債和赤字高企，疫後經濟重建困難重重，就算拜登上場，亂局不會停止，接手的也是一個爛攤子而已。美國色厲內荏，與中國經濟在疫後增長不可同日而語。

歷史已告訴世人，沒有一個政權能永續第一，盛極一時的羅馬帝國分崩離析已是鐵證。此一時，彼一時，不管誰主白宮，來到廿一世紀的今天，美國由盛而衰已是不能避免。