功夫茶：假新聞影衰香港　漢奸黎扮乜正義

歪嘴吹喇叭，美國大選如火如荼之際，一股邪氣嘅漢奸黎，早前被美媒踢爆，一份針對拜登兒子亨特喺中國做生意嘅「情報」文件涉造假，發布者聲稱該文件由香港毒果報委託撰寫，漢奸黎起初扮乜都唔關佢事，後來鬼拍後尾枕承認係佢私人助手Mark Simon有份參與，所用金錢亦由漢奸黎嘅公司提供。

阿哥，呢單嘢疑干預美國大選，認真那渣邋遢，嚴重破壞香港傳媒嘅聲譽；而無論特朗普或拜登當選，漢奸黎也難逃被追究，即使佢甘願再做隻美爹叭兒狗，恐怕也冇戲了！漢奸黎無視時空、環境改變，一味手指指、扮粉絲亂咁衝，「為美國而戰」終於跌落屎坑一身臭，今次點「棄車保帥」企圖甩身都水洗唔清！

嗱！群眾眼睛係雪亮嘅，尋日一批市民去漢奸黎位於嘉道理道嘅大奸宅，聲討佢及旗下壹淫媒做假新聞，抹黑美國民主黨總統候選人拜登，佢哋指摘黎智英係洋奴漢奸，開咪高叫毒果報嘅所謂「新聞」假到無人有、笑死人！其後嗰批市民再去到將軍澳壹淫媒大樓，篤爆氣球，用腳踐踏漢奸黎像，並高叫「蘋果播毒、無好收場」！從來做漢奸嘅都冇好收場，呢個係歷史鐵律！漢奸黎現時仍面對4宗刑事檢控訴訟，包括6項與非法集結相關罪名。佢保釋期間，仲日日喺社交平台進行直播，公然勾結外力，國安立法話就話未殺一儆百，之但係個壇喺度，你估真係用來擺咩？功夫茶相信點都會起壇捉一、兩隻妖孽來祭旗嘅，大家即管拭目以待！

一身係罪嘅漢奸黎，依家四面楚歌、十面埋伏，人到走投無路仍然死剩把口！嗱！香港電台有編導日前因車牌查冊涉違反《道路交通條例》被警方拘捕，警方發言人就表示，有關拘捕非針對個別行業或節目，而係警方接獲有人報案，調查後發現有人涉虛假陳述先採取行動。一班反對派、攬炒派政客，尤其嗰個「記協」又表震驚又話「打壓」新聞自由，恐造成「寒蟬效應」云云；漢奸黎又力撐港台編導係「良好榜樣」。有學者批評漢奸黎其身不正，自己成日老作假新聞，毫無公信力，廢噏同亂放屁冇乜分別。何況有關案件已進入司法程序，漢奸黎狺狺亂吠，令人質疑借旗下媒體施壓！

講到呢度，功夫茶又不得不提民望繼續食泥嘅司底驊，漢奸黎涉及違反《港區國安法》，被捕近三個月仍未檢控，涉刑恐東方記者一案最後一刻提上訴至今又冇咗影，令叛國禍港嘅漢奸黎繼續作惡逍遙法外，司底驊儼然成為怠政嘅「好榜樣」！依家市民出來抗議，無非督促有司將漢奸黎繩之於法，樹立法治好榜樣！司底驊究竟仲要埋首沙堆食泥幾耐先知醒呢？