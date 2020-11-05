神州觀察：布病患者被健康　掩飾責任最在行

甘肅蘭州生物藥廠洩漏布魯氏菌病毒，致數千民眾受感染事件擾攘多時，相關醜聞亦愈揭愈多，近日再有內媒爆料稱，事件中不少被確診感染布病的民眾卻不獲蘭州市衞健委承認，甚至向他們發出健康證明書，以圖掩飾責任真相，堪稱荒唐透頂。

據一名住在涉事藥廠附近的女患者稱，自己最早呈持續高燒症狀，之後雙腿關節更腫脹至無法走路、下床；今年3月經當地兩間醫院診斷為布病和慢性布病，惟蘭州市衞健委早前竟向其發出健康證明書，並出具所謂專家評估，指其體內的布病抗體雖呈陽性，卻對健康無損害，儼如睜眼說瞎話。像這種「被健康」的操作亦發生在不少其他患者身上，情形大致相同，當中亦有患者先是往衞健委指定醫院作檢查，被告知無感染，但在別處卻被確診布病。

當局給出的理由亦很「冠冕堂皇」，譬如有負責感染事件善後工作的專家就表示，除非患者直接從牛、羊等牲畜身上接觸病菌，才算布病感染，因氣體洩漏導致的感染則不能算數。難怪現今社會上一提起所謂的專家、教授就滿臉鄙夷，甚至想爆粗口問候對方的家人，原因就在這裏；也真難為了這些專家，若不這麽說，又如何幫人家「善後」？更別說他們的存在只是為了更好地服務「有關部門」，沒有專業操守，助紂為虐、欺騙民眾又算得了甚麽。

綜觀整件事情，涉事藥廠及有關部門又是在重走隱瞞真相的老路，堪稱死性不改。據指病菌洩漏事故發生於去年7至8月間，當地官方於去年12月才通報事件，甚麽傳染病防治法、直報系統，不還是被拋在了一旁？當中又存在「報細數」、裝聾作啞、不作後續訊息通報、感染數字大增而不作更新等諸多問題，各種操作簡直就是新冠肺炎疫情初發之際的翻版；正因如此，眾多布病感染者都錯失了最佳的治療時間，有的甚至一直被蒙在鼓裏，連自己得了甚麽病都弄不明白，以致無從對症下藥，及時醫治，叫人徒嘆奈何。

事故責任再大，照樣有人隱瞞不報；教訓再慘痛，照樣難被吸取，原因何在？說明當局對相關問題的監管與追責十分不足，像之前武漢生物爆出的疫苗質量問題，就被當局定性為機器故障、偶發事件，明顯輕描淡寫，甚至相關問題前一年就已曝光，卻被多番遮掩；因長春長生疫苗事件遭問責落台的山東省食藥監局局長馬越男，一個月後已上任該省新設的大數據局局長；更有因抗疫不力遭免職的原湖北省委書記蔣超良，近日被指現身中共十九屆五中全會，或有望「平安着陸」。事實上，從沙士到新冠，當局自己亦多番強調不存在蓄意隱瞞行為，如此粉飾太平，何愁各地不有樣學樣？