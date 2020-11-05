產評：煞停新股痛難免　退款歪風勿再長

美國大選固然是全城熱話，但相信有份抽新股的逾百萬港人，話題離不開「螞蟻」二字！這次內地監管機構突然煞停上市，凸顯出經濟增長雖冠絕全球主要經濟體，但金融業監管仍與先進經濟體有距離。香港更不堪，不少券商在退款一事上竟開了歪風，雖則不收散戶手續費及孖展利息看起來很體貼，惟確實損害了風險承擔的精神，此例一開，增強了日後「輸打贏要」之困，實是悲劇。

今次世紀招股活動被叫停，必然會損及金融市場的聲望，「短痛」是不可免的，但對「長痛」而言，總好過盲目追求股市規模，漠視金融系統風險隱患，隨時損失更大！須知道螞蟻上市的背景時值內地全面開放金融市場，外資持股限制獲全面取消。換言之，他們與任何內地企業合作的空間驟然擴大，外資巨鱷經驗豐富，不排除看到當中存在監管漏洞。

誠然，內地要拖到今時今日才全面開放金融業，正因是金融體系發展未成熟，2015年的A股大冧市就是痛苦經歷。這5年當局雖然極力改革金融監管架構，並加快完善市場基建和法例，金融治理水平得到提升，但遇上世紀疫情，傳統金融業既要負起「讓利」支持實體經濟的重責，又要面對更大的外來競爭，兩頭兼顧殊不容易。

另一方面，隨着內地5G產業興起，金融與創新科技結合，帶來可觀的發展空間，在當前傳統經濟領域增長疲弱下，金融創新的高增長特色更顯吸引力。巨型金融科企透過「大數據」精準放貸，實不難做到高增長，可背後就存在監管步伐追趕不上的問題，且對於正面對更多外來競爭的傳統金融業而言，金融科企對資金來源起了分流作用，容易產生不公平競爭，使其驟然陷入內外受敵的困局，猶如左手打右手。雖然螞蟻巨額集資能有助推動內地發展新經濟產業，但傳統銀行業可真的會因生意模式突然驟變而陷入系統性風險，屆時所失的必然多於新股集資額！足見今次內地監管機構的決定實屬艱難，要平衡得失殊非易事。

中港兩地失去今年最大型新股，股市市值增長必未及預期，引入更多外資來華加快推動經濟復甦的如意算盤亦受阻，連帶推進建設中港「納斯達克市場」的目標恐怕也需延後至少半年，損失確實不菲。之不過，相比他日「大得不能倒」的問題被引爆而危及金融系統穩定，或許「短痛」是少不免的。然而，更可怕的是本地金融機構開了退款「壞先例」！