美國大選如火如荼，點票因郵寄選票眾多，需時頗長，加以法律訴訟的可能性，一兩天未必會塵埃落定。

以大選前後的情況看，不論誰人當選，美國社會已經分裂，選舉不會解決民眾政治對立的死結。就美國國情而言，即使民主黨可以控制參、眾兩院，特朗普若當總統，議會內外衝突會嚴重。若拜登當選，議會外的衝突不會平息，可能變本加厲，美國政治的騷動便可能長期化。

當然，顏色革命不會在美國發生，理由是美國政府的鎮壓，將會十分嚴厲，而不像在他國的顏色革命，CIA（中央情報局）等美國情報組織和政府部門資助暴動。在美國本土，外力不易介入。美國的顏色革命推手組織不會如一些美國政治幻想電影那樣，冒大不韙來推翻政權。

美國在大選之後，只會有大小不絕的騷動而已。美國朝野兩黨，早已有把中國作為戰略競爭對手的共識，共和、民主兩黨的對華政策，均是以壓迫為主，差別只是輕重緩急不同。美國對付中國，便一如當年針對蘇聯與日本，沒有妥協回轉的餘地，也不會依據事實來講道理，平等談判，解決紛爭。總統之爭完結之後，便是重整對華的攻擊。中國不可能對美國存有不切實際的幻想。

中共十九屆五中全會，相信正是針對美國的對華戰略作了討論，定下戰略，有所部署。中國的對策，一以貫之，是「保持戰略定力」，辦好自己的事，但這樣的戰略卻不是因循守舊，而是科學應變，主動求變，於變局中開新局。所以，五中全會公報和領導人的闡述是要有新發展理念，開創新發展格局。重心在於變，不是不變應萬變。

總體而言，從經濟層面看，是以國內大循環為主體，國內、國外雙循環相互促進，反映出一個戰略性的大變動，一是過往鼓吹的國際大循環已被放棄。二是國內發展為主，外資、外貿便為其次，也不會以外來技術引進為主，而是重提自力更生，自我創新為主。政策再不是向外傾斜，也不靠海外留學的海歸反饋，經濟和技術都強調民族主義。經濟是這樣，牽連所及，其他的政策亦會隨之更改，此所以要有新理念來發展出新格局。

中國未必會走回頭路，一是中國經濟及社會已經融入國際，難以脫鈎。二是應對美國的全面攻擊，退守並不是適當的對策，反而是以攻為守更有效，「一帶一路」倡議便是以攻為守的戰略，關鍵是中國會有怎樣的新理念。

美國變，中國變，這便是百年未遇的大變局。香港怎可不變？