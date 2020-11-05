1970年的中共九屆二中全會，毛皇帝打倒了政治局常委陳伯達，說這位「天才理論家」是「政治騙子」。接着毛皇帝發動「批陳整風」運動，逼陳伯達的後台老闆林彪及其「軍人集團」認錯檢討。之後召開華北會議，那些大將們奉命「抵抗」，拒不檢討，於是毛皇帝使用了「攙沙子、甩石頭、挖牆腳」的手段，削弱瓦解林彪集團。

所謂「攙沙子」，就是向林彪集團控制的要害部門派駐人員，包括不拘一格派「文官」紀登奎加入中央軍委辦事組。毛說，攙沙子就是要讓林彪經營的板塊「透透氣」。所謂「甩石頭」，就是通過「整風運動」敲打林彪一夥。所謂「挖牆腳」，就是要動搖林彪集團的社會政治基礎。毛皇帝拋出這三招後，林彪知道大勢已去，拚死一博，投靠蘇修，機毀人亡。

攙沙子、甩石頭、挖牆腳可以用之於古今中外任何政壇鬥爭，具體方法當然要因事因地因時因人而異。今日之香港，朝廷要重整、革新表現惡劣的「港人治港」，這三招同樣大可派上用場。去年發生的反修例暴亂，也頗有「炸平廬山，停止地球轉動」之勢。之所以如此，和林鄭月娥政府明裏暗裏的縱容庇護相關，一下子暴露了回歸以來「港人治港」走向邪路的所有問題，暴露了這樣的「港人治港」再不「痛改」，「一國兩制」會被破壞殆盡。

對此，朝廷施加了很多壓力——「中央全面管治權」也，「止暴制亂刻不容緩」也，公布《港區國安法》也。中央希望林鄭月娥政府能夠「讀懂」這些，積極主動「糾錯糾偏」，配合及執行中央的意圖，然而全非如此，林鄭月娥政府的表現像極當年的林彪集團，不認錯、不檢討、不改正，實在混不過去了，就陽奉陰違的「唱唱高調」，弄些表面工夫。如此這般，再次說明如果中央不出手，「港人治港」必會完全爛掉。因此，中央要攙「非港人」之沙子，打破其「板塊」固化死局；中央要甩石頭，狠狠打擊包括港英餘孽、無間道在內的反中亂港勢力；中央要挖牆腳，清理他們的社會政治基礎也。